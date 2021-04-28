В США арестовали россиянина, который отмывал деньги через Bitcoin

Источник материала: Onliner

Правоохранители США арестовали Романа Стерлингова, которого подозревают в проведении нелицензированных денежных переводов, отмывании денег и управлении сервисом денежных переводов без лицензии. Он может быть причастен к сервису микширования биткоинов Bitcoin Fog. Этот сервис позволял проводить транзакции, скрывая отправителя.

Предполагается, что через Bitcoin Fog с 2011 года были переведены 1,2 млн биткоинов. Это примерно $335,8 млн на момент совершения транзакций, которые переводились с рынков даркнета и обворованных криптовалютных бирж.

Федеральный агент провел транзакцию через Bitcoin Fog и продемонстрировал успешную работу «затуманивания» отправителя. Вторая транзакция агента была связана с продажей наркотиков, она была успешно исполнена.

Романа Стерлингова называют основным оператором Bitcoin Fog. Помимо российского, у него есть гражданство Швеции.