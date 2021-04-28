С 1 мая увеличат бюджет прожиточного минимума, за ним подтянутся некоторые пенсии и пособия

Источник материала: Onliner

С 1 мая в Беларуси введут новый размер бюджета прожиточного минимума, от которого зависят размеры некоторых пенсий и детских пособий. БПМ вырастет на 10 рублей.

Сейчас БМП в среднем на душу населения составляет 262,87 рубля, а с 1 мая будет 273,27 рубля. О повышении БПМ сообщает Pravo.by .

Для каждой группы людей Минтруда устанавливает свои размеры БПМ:

трудоспособное население — 303,53 рубля (ранее — 290,71);

пенсионеры — 207,06 рубля (ранее — 199,17);

студенты — 263,15 рубля (ранее — 252,94);

дети в возрасте до трех лет — 174,51 рубля (ранее — 168,46);

дети в возрасте от трех до шести лет — 241,29 рубля (ранее — 232,93);

дети в возрасте от шести до восемнадцати лет — 294,36 рубля (ранее — 283,65).

При этом пропорционально росту БПМ изменятся и размеры минимальных трудовых и социальных пенсий; доплат пенсионерам в возрасте 75 лет и старше; надбавок к пенсиям и повышений пенсий; пособий по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста; пособий на детей. Однако стоит отметить, что в большинстве случаев повышение пенсий и пособий будет в пределах нескольких рублей. Ощутят прибавку разве что роженицы, которые получают единовременное пособие за рождение ребенка в размере 10—14 величин БПМ. На первого ребенка с 1 мая пособие составит 2732,7 рубля (сейчас — 2628,7 рубля), на второго и последующих детей — 3825,78 рубля (сейчас — 3680,18 рубля).

Также с 1 мая изменятся размеры минимальных потребительских бюджетов. Их размер составляет:

трудоспособное население — 562,28 рубля (ранее — 541,26);

пенсионеры — 437,20 рубля (ранее — 422,62);

дети в возрасте до трех лет — 371,52 рубля (ранее — 358,80);

дети в возрасте от трех до шести лет — 476,88 рубля (ранее — 454,53);

дети в возрасте от шести до восемнадцати лет — 482,43 рубля (ранее — 465,65);

семья из четырех человек — 444,22 рубля (ранее — 427,77);

молодая семья из трех человек — 478,38 рубля (ранее — 458,73).

Отметим также, что бюджет прожиточного минимума — это стоимость минимального набора продуктов питания и непродовольственных товаров и услуг, необходимых человеку, чтобы выжить. Минимальный потребительский бюджет — это расходы на товары и услуги для удовлетворения основных физиологических и социально-культурных потребностей человека. В него входят не только еда и предметы первой необходимости, но и посещение культурных мероприятий.

Оба бюджета меняются раз в квартал постановлением Минтруда