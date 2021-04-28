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Нацбанк Грузии повысил ставку рефинансирования

28.04.2021 12:17 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Грузии на заседании в среду принял решение повысить ставку рефинансирования с 8,5% до 9,5% годовых. Об этом говорится в сообщении регулятора.

«С учетом долгосрочного сохранения показателя инфляции выше целевого и усиленного давления на него комитет по монетарной политике принял решение повысить ключевую ставку на 1 процентный пункт. Возможное последующее ужесточение монетарной политики зависит от ожиданий инфляции и динамики факторов, действующих на нее», - сказано в сообщении.

По данным Нацбанка, в январе-марте уровень инфляции в Грузии составил 7,2%. Согласно прогнозу регулятора, в течение года показатель будет составлять 6,4%, а позже начнет снижаться до целевого показателя (3%). Рост экономики в 2021 году составит 4%.

 
 
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Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Грузии на заседании в среду принял решение повысить ставку рефинансирования с 8,5% до 9,5% годовых. Об этом...
 
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