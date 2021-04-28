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Мелитина Станюта снялась для украинского Playboy
Источник материала: Партизан
Белорусская гимнастка Мелитина Станюта снялась для украинского Playboy. Она выложила в Instagram несколько фото, подписав, что они сделаны для апрельского выпуска украинского Playboy.
Фотографии спортсменки появились в апрельском номере издания.
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Белорусская гимнастка Мелитина Станюта снялась для украинского Playboy. Она выложила в Instagram несколько фото, подписав, что они сделаны для апрельского выпуска...
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