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Мелитина Станюта снялась для украинского Playboy

28.04.2021 12:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусская гимнастка Мелитина Станюта снялась для украинского Playboy. Она выложила в Instagram несколько фото, подписав, что они сделаны для апрельского выпуска украинского Playboy.



Фотографии спортсменки появились в апрельском номере издания.
 
 
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Белорусская гимнастка Мелитина Станюта снялась для украинского Playboy. Она выложила в Instagram несколько фото, подписав, что они сделаны для апрельского выпуска...
 
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