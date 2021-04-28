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В стенах брестского СИЗО родилась еще одна семья

28.04.2021 12:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

27 апреля в Бресте в СИЗО девушка вышла замуж за политзаключённого. Кроме политзаключённого Виктора Пантелеева и его невесты Евгении, присутствовали только регистратор и надзиратель.

В стенах брестского СИЗО родилась еще одна семья
Виктор и Евгения встречались четыре года / b-g.by
Пока Евгения выходила замуж за Виктора, к зданию СИЗО подходили друзья, знакомые и незнакомые люди. Большинство – с цветами.

Вскоре ворота СИЗО открылись и сотрудник вывел новобрачную с территории режимного объекта.

На самой церемонии, по словам новобрачной, присутствовали она, Виктор, регистратор и надзиратель.

«Я очень счастлива. Там небольшая комната, с иконами, все было очень красиво. Привели Виктора. Он очень волновался, переживал, сначала не смотрел даже на меня. Все прошло хорошо. Эмоции, конечно, через край. Мне кажется, с меня упал какой-то груз», – поделилась Евгения.

«Мне очень приятно, что этот праздник пришли со мной разделить где-то чужие люди, где-то очень близкие. Это здорово, это приятно, такая поддержка. Я всем говорю, что раньше всегда говорила, что белорусы живут по принципе моя хата с краю. А сейчас я вижу всю эту солидарность, помощь друг другу, и это конечно очень круто. Я думаю, что вся эта ситуация, которая случилась в нашей стране, это не просто так», – сказала невеста.

Виктор и Евгения встречались четыре года, до мая 2020 года, а прошлой весной расстались.

В конце августа прошлого года девушка узнала, что Пантелеев находится в СИЗО как обвиняемый по делу о массовых беспорядках. Она написала бывшему парню, он ответил и отношения возобновились. Во время единственного свидания в феврале 2021 года Виктор сделал любимой предложение.
 
Теги: Брест
 
 
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27 апреля в Бресте в СИЗО девушка вышла замуж за политзаключённого. Кроме политзаключённого Виктора Пантелеева и его невесты Евгении, присутствовали только...
 
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