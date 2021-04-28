В стенах брестского СИЗО родилась еще одна семья

Вскоре ворота СИЗО открылись и сотрудник вывел новобрачную с территории режимного объекта.

На самой церемонии, по словам новобрачной, присутствовали она, Виктор, регистратор и надзиратель.

«Я очень счастлива. Там небольшая комната, с иконами, все было очень красиво. Привели Виктора. Он очень волновался, переживал, сначала не смотрел даже на меня. Все прошло хорошо. Эмоции, конечно, через край. Мне кажется, с меня упал какой-то груз», – поделилась Евгения.

«Мне очень приятно, что этот праздник пришли со мной разделить где-то чужие люди, где-то очень близкие. Это здорово, это приятно, такая поддержка. Я всем говорю, что раньше всегда говорила, что белорусы живут по принципе моя хата с краю. А сейчас я вижу всю эту солидарность, помощь друг другу, и это конечно очень круто. Я думаю, что вся эта ситуация, которая случилась в нашей стране, это не просто так», – сказала невеста.





Виктор и Евгения встречались четыре года, до мая 2020 года, а прошлой весной расстались.





В конце августа прошлого года девушка узнала, что Пантелеев находится в СИЗО как обвиняемый по делу о массовых беспорядках. Она написала бывшему парню, он ответил и отношения возобновились. Во время единственного свидания в феврале 2021 года Виктор сделал любимой предложение.







