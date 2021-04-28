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Нет дыма без огня: в сети обсуждают грядущий развод Ивлеевой и Элджея
28.04.2021 12:33 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
В сети ходят слухи о новом звездном разрыве: на этот раз под прицелы фанатов попала ведущая и блогер Настя Ивлеева и ее муж-рэпер Элджей.
© Sputnik / Валерий Мельников
В одном из недавних интервью Ивлеева заявила, что боится потерять не только популярность, но и Элджея. Такое признание спровоцировало предположения о том, что в паре не все так гладко, а на днях о предполагаемом разрыве знаменитостей заговорил YouTube-блогер Антон Суворкин, ссылаясь на достоверные источники.
В сети обсуждают грядущий развод Ивлеевой и Элджея: взволнованные поклонники делятся своими предположениями и цитируют слова Суворкина.
По словам анонимных источников блогера, Ивлеева и Элджей уже подготовили все документы и ждут начала бракоразводного процесса. Пара больше не хочет жить вместе, а Ивлеева все чаще записывает видеоблоги из якобы съемной квартиры в Санкт-Петербурге. Поговаривают, что причиной для расставания стали финансовые вопросы: рэпер зарабатывает значительно меньше жены и не поспевает за ней.
Напомним, что недавно Ивлеева
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В звездной тусовке ходят слухи о том, что инстадива устала от эпатажного рэпера и уехала от него в Санкт-Петербург.
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