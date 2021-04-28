Нет дыма без огня: в сети обсуждают грядущий развод Ивлеевой и Элджея

Источник материала: Sputnik Беларусь

В сети ходят слухи о новом звездном разрыве: на этот раз под прицелы фанатов попала ведущая и блогер Настя Ивлеева и ее муж-рэпер Элджей.

В одном из недавних интервью Ивлеева заявила, что боится потерять не только популярность, но и Элджея. Такое признание спровоцировало предположения о том, что в паре не все так гладко, а на днях о предполагаемом разрыве знаменитостей заговорил YouTube-блогер Антон Суворкин, ссылаясь на достоверные источники.

В сети обсуждают грядущий развод Ивлеевой и Элджея: взволнованные поклонники делятся своими предположениями и цитируют слова Суворкина.

По словам анонимных источников блогера, Ивлеева и Элджей уже подготовили все документы и ждут начала бракоразводного процесса. Пара больше не хочет жить вместе, а Ивлеева все чаще записывает видеоблоги из якобы съемной квартиры в Санкт-Петербурге. Поговаривают, что причиной для расставания стали финансовые вопросы: рэпер зарабатывает значительно меньше жены и не поспевает за ней.

Напомним, что недавно Ивлеева выпустила коллекцию одежды вместе с Barbie, а до этого порадовала фанатов съестной продукцией - шоколадом, энергетиком и чипсами.

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