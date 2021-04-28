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"Варшава хочет выслужиться": эксперт о скандале на чемпионате по шашкам

28.04.2021 12:33 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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"Варшава хочет выслужиться": эксперт о скандале на чемпионате по шашкам

Скандальный инцидент произошел накануне во время матча россиянки Тамары Тансыккужиной с польской спортсменкой Натальей Садовской на Чемпионате мира по международным шашкам среди женщин в Польше. Организаторы сослались на распоряжение президента WADA. 

© Sputnik / Александр Демьянчук
Российская шашистка прокомментировала снятие флага во время партии ЧМ

 Это далеко не первый инцидент, связанный с унижением российских спортсменов, подобные действия приобретают уже характер тенденции, считает белорусский политический эксперт Дмитрий Беляков.

"Противостояние с Россией для Польши принимает гротескные формы, и Варшава хочет выслужиться перед американцами по любому поводу и перевести конфликт в абсурдное состояние", ― говорит Беляков.

Реакция России

По мнению эксперта, инцидент с флагом был необходим для того, чтобы  унизить национальное достоинство России и показать, насколько поляки сильны и круты в этом направлении".

"Стоит, конечно, подавать жалобу. Адекватным должен быть ответ на произвол польских спортивных чиновников, и конечно, стоит задуматься очень серьезно о том, нужно ли участвовать в таких соревнованиях или развивать свои евразийские чемпионаты и выводить их на мировой уровень. На мой взгляд, это план на ближайшие годы и этим нужно заниматься, потому что давление на наши страны будет только нарастать", ― считает Беляков.

Идет глобальный передел мира, и это будет сказываться, в том числе, и на спортивных соревнованиях, резюмирует эксперт.

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В Польше на ЧМ по шашкам флаг России убрали с игрового стола прямо во время матча ― противостояние Польши с РФ и желание выслужиться перед США становится все более...
 
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