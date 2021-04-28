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5 самых креативных знаков Зодиака, обожающих творчество
Источник материала: UDF
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Иногда сами звезды повелевают творить, изобретать, воплощать в жизнь множество разных идей, делая наш мир привлекательнее.
Кого из знаков Зодиака звезды наделили наибольшим творческим потенциалом?
Лев
Представители этого знака Зодиака очень одаренные люди.
Творческого заряда им хватает не только на какое-то искусство, но и на то, чтобы каждый день напоминать окружающим: «Весь мир — театр!». А также напомнить им, что каждый человек послан на Землю для выполнения своей миссии.
Львы умеют из ничего создать что-то выдающихся художников разных эпох – Микеланджело и Айвазовского, писателей Пушкина и Толстого, поэтов Сергея Есенина и Евгения Евтушенко.
Вдохновленные творчеством, наши кинорежиссеры и актеры создают великолепные фильмы. А певцы дарят людям прекрасные песни в своем исполнении.
И среди этой творческой плеяды много людей, родившихся под знаком Льва.
Рыбы
Представителям этого знака присуще пребывание в виртуальном мире, который воспринимается ними, как реальный. У представителей этого знака идеалистическое видение реальности, они обладают тонкой интуицией и эмпатией. То есть – чужую боль принимают как свою, и готовы разделить со страждущими их боль и переживания.
В Рыбах всегда есть что-то непосредственное и по — детски наивное. Из этих представителей нередко выходят отличные актеры и писатели.
Рыбы обладают хорошей памятью и обожают придумывать что-то новое и необычное.
Телец
Самые земные и реалистичные люди – это представители, родившиеся под знаком Тельца.
На этой прочной базе укоренится любой росток, здравомыслящий и материалистичный.
Там, где Тельцы – там вокруг красота и умиротворение. Представители этого знака Зодиака являются авторами многих шедевров в искусстве и литературе. Среди них находятся такие успешные писатели, как Шекспир, Шарлотта Бронте и Генри Филдинг: они родились под знаком Тельца.
Козерог
Козероги более, чем уверены, что их напряженная работа непременно приведет к успеху.
Козерогам по плечу выполнение самых сложных задач, в том числе и творческих.
Козероги постоянно совершенствуют навыки, и каждой мелочи уделяют внимание. Они не выносят дилетантизма в чем бы то ни было, и приступают к выполнению задач со всей ответственностью.
Дева
Все, за что бы ни брались Девы – будет выполнено ними с точностью до 100%, что напоминает в них перфекционистов.
Девы не терпят компромиссов, особенно если дело касается творчества. Весь процесс — от начала до конца, — будет под постоянным контролем у этого знака.
Под знаком Девы родились такие известные люди, как Агата Кристи, Коко Шанель и Майкл Джексон.
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Представители этого знака Зодиака очень одаренные люди.
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