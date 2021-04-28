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В сеть утекли данные 505 студентов Мозырского педуниверситета: номер паспорта, прописка и т.д.

28.04.2021 12:59 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Как сообщил читатель Onliner, ему удалось обнаружить в свободном доступе в поисковике «Яндекс» подробный список студентов Мозырского государственного педуниверситета. В частности, в сети оказались сведения о 505 студентах филологического факультета дневной формы обучения за май 2017 года. 

В таблицах содержится довольно подробная личная информация студентов от первого до пятого курсов, их даты рождения, номер паспорта, идентификационный номер, место прописки. Утечка чувствительной информации, которой могут воспользоваться злоумышленники, затронула и иностранных студентов этого университета.

Журналисту Onliner не удалось оперативно связаться с представителями университета. Заметка будет дополнена после получения официального комментария.

 
 
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Как сообщил читатель Onliner, ему удалось обнаружить в свободном доступе в поисковике «Яндекс» подробный список студентов Мозырского государственного...
 
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