Помните историю с разбитым каршеринговым BMW? Похоже, нашли крайнего (обновлено)

Источник материала: Onliner 20 апреля на улице Притыцкого в Минске произошла авария с каршеринговым BMW 3-Series: он собрал «паровоз» из трех автомобилей, в результате чего сам получил серьезные повреждения, также досталось двум Hyundai. За рулем BMW находилась девушка, которая никогда не получала водительского удостоверения, но как такое возможно? И кто теперь будет отвечать за разбитый автомобиль?

В истории с разбитым каршеринговым BMW нашли крайнего?

Авария с каршеринговым авто

20 апреля, примерно 10:50. По улице Притыцкого со стороны улицы Тимошенко в направлении улицы Бельского движется каршеринговый BMW 3-Series.

Участник ДТП: «Со слов водителей, которые останавливались на месте ДТП, водитель этого BMW жестко нарушала скоростной режим, при этом играла в «шашки» еще до аварии. И скорость, опять же со слов очевидцев, была около 100 км/ч».

Возле ТЦ «Скала», на пересечении улиц Притыцкого и Евфросиньи Полоцкой, BMW врезается в Hyundai ix35, а тот от удара бьет машину такси перед собой, еще один Hyundai — Accent.

ГАИ: «В результате несоблюдения дистанции до двигающегося впереди транспортного средства водитель совершила на него наезд».





Кто был за рулем BMW?

Первоначально о том, что машиной управляла девушка, нам рассказал наш читатель, участник ДТП, водитель одного из Hyundai. Затем информацию подтвердили в ГАИ: действительно, девушка 2002 года рождения.

Установлено, что она не имеет права управления транспортными средствами и никогда водительского удостоверения не получала.

В отношении девушки составлено два административных материала по ч. 12 ст. 18.13 КоАП («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее создание аварийной обстановки») и ч. 1 ст. 18.14 КоАП («Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления этим средством»).

В ГАИ ранее сообщали, что ведется разбирательство по установлению лиц, причастных к передаче транспортного средства лицу, не имеющему права на управление.





Но как «бесправница» вообще оказалась за рулем каршерингового авто? Напомним, что фото водительского удостоверения требуется при регистрации в приложении Anytime.

К слову, в договоре присоединения Anytime указано, что в случае передачи права управления автомобилем лицу, не имеющему права управления транспортным средством, клиент оплачивает арендодателю штраф в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей, а также возмещает арендодателю ущерб, причиненный автомобилю, в полном объеме (п. 7.2.4.2). Но это если подтвержден факт передачи права управления.

Между тем, по не подтвержденной пока информации, аккаунт могли похитить.

«Аккаунт каршеринга был украден — об этом узнали приехавшие сотрудники компании», — рассказал нам участник ДТП.

Так аккаунт с личными данными могут похитить?

Официального подтверждения на данный момент у нас нет. Onliner сегодня адресовал соответствующие вопросы в компанию Anytime, нас уведомили о том, что запрос получен и направлен руководству компании.

Между тем в интернете можно найти объявления о продаже аккаунтов Anytime, причем в качестве опции предлагается привязка банковских карт. Стоимость: 2500—3000 российских рублей, еще рублей 500 возьмут за привязку карты. То есть в белорусской валюте рублей 100—120 за все. Ну а раз предложение есть, то и спрос, очевидно, тоже.





Кому принадлежит аккаунт, с которого арендовали BMW?

Наш читатель Максим утверждает, что это его аккаунт. Причем узнал он об этом случайно и весьма неприятным для себя образом.

«В пятницу 23 апреля на мое имя по адресу прописки пришла телеграмма. В ней сказано, что я являюсь участником ДТП и мне нужно явиться по указанному адресу в указанное время», — рассказал собеседник.

«Но дело в том, что я не совершал никакого ДТП!»

Телеграмма, к слову, интересна сама по себе. Заказное уведомление, которое информирует получателя о том, что в назначенное время будет проводиться оценка BMW, поврежденного в результате дорожно-транспортного происшествия, случившегося с его (получателя) участием. Если ни о каком происшествии не знаешь, такое уведомление может заставить разволноваться.





«Я стал выяснять подробности. Посетил офис отправителя телеграммы — «БелВЭБ Страхование». Там узнал о какой-то аварии с участием каршерингового BMW. И вот якобы водитель этого автомобиля ехал от моего аккаунта. На вопрос, откуда мои данные появились у страховой компании, мне ответили, что их передала каршеринговая компания, и посоветовали обратиться туда. Никакой другой полезной информации я не получил», — рассказал Максим.

Если допустить, что аккаунт Максима действительно был похищен, то его личные данные, которые он указал при регистрации в приложении, очевидно, давно перестали быть такой уж тайной.

Когда Максим зарегистрировался в каршеринге и сколько раз им пользовался?

Наш читатель рассказал, что в Anytime зарегистрировался в 2020 году, в конце февраля или начале марта. Но активным пользователем так и не стал — не сложилось.

«За все время я воспользовался каршерингом один раз: зарегистрировался, проехал от работы до квартиры, и все, больше я туда не заходил, даже удалил приложение с телефона», — утверждает Максим.

Оказавшись втянутым в ситуацию с BMW, мужчина снова установил приложение и попробовал войти в свой аккаунт. Это, по его словам, сделать не удалось — приложение заново предложило пройти регистрацию.

«Получается, мои личные данные, некогда загруженные в приложение Anytime, теперь потеряли статус конфиденциальности, были взломаны или переданы другим лицам. Иначе как под моим неиспользуемым аккаунтом в Минске совершается ДТП?» — задается вопросом наш читатель.

Общение пользователя c сервисом

Максим обратился в Anytime фактически с тем же самым вопросом. Ему пообещали перезвонить и перезвонили.

«Мне позвонил представитель службы безопасности Anytime (так он представился), я рассказал ему всю историю. Мне ответили, что никакой информации по делу о ДТП с BMW у них нет, что оно передано в страховую компанию, намекнув, что под моим аккаунтом было совершенно ДТП и что мне пора готовиться к возмещению ущерба и непосредственно к суду», — рассказал наш читатель.





Тогда Максим упомянул ту информацию, которую нашел в нашей публикации о ДТП: о девушке за рулем, об отсутствии у нее права управления — вот это вот все.

«Я попытался спросить об этом у представителя Anytime, ведь даты совпадают (20.04.2021), как совпадает и то, что это каршеринговая машина, и даже марка», — говорит собеседник.

«Ответ меня удивил: во-первых, мне сказали, что не нужно верить тому, что пишут, а во-вторых, повторили то, с чего начали: мол, ваш аккаунт — вы и разбирайтесь, ждите ответа ГАИ или еще хуже — суда».

Оценка авто

Она состоялась сегодня, Максим на всякий случай решил поприсутствовать. Кстати, он рассказал, что девушки, которая, по информации ГАИ, находилась за рулем в момент ДТП, он на оценке не увидел.

«Мне дали бумагу со сведениями о ДТП. Результат оценки должен быть готов позднее», — сообщил наш читатель.

Он также подтвердил, что присутствовал на оценке именно того авто, фотографии которого размещены в наших публикациях о ДТП с каршеринговым BMW на улице Притыцкого.





Приехал в ГАИ — у ГАИ претензий нет

В Госавтоинспекцию наш читатель также ездил. Вопрос-то серьезный, есть риск отвечать за ДТП, в котором, как утверждает наш читатель, он не участвовал.

«В ГАИ сказали, что я к ДТП не имею отношения и что у них ко мне претензий нет», — отметил Максим.





Написал заявление в милицию. Сказали, будут разбираться

И в милиции мужчина побывал, рассказал о случившемся, написал заявление.

«Сегодня же я написал заявление в милицию — по факту предъявленных мне обвинений в участии в ДТП. Заявление приняли, сказали, что будут заниматься этим делом. При мне звонили в ГАИ, где им подтвердили, что я не причастен и что они уже разбираются с виновником происшествия», — рассказал наш читатель.

«Вопрос в том, почему Anytime не дает мне никакой информации по моему профилю в каршеринге, хотя я являюсь заинтересованным лицом. У них же есть информация с аккаунта — привязанная банковская карта или номер телефона», — добавил собеседник.

Мы продолжим информировать о ситуации, в которой оказался наш читатель.





Дополнено. В Anytime прокомментировали ситуацию

Сегодня компания Anytime прокомментировала для Onliner сложившуюся ситуацию.

— В настоящее время идет разбирательство. Человек, которого задержали сотрудники ГАИ и который управлял транспортным средством, до 5 мая задержан. И, конечно, и нам, и страховой компании необходимо пообщаться с этим человеком по факту аварии, как только появится такая возможность, — отметили в Anytime.

— Мы ни в коем случае никого не обвиняем, ни к кому никакие требования не предъявляем. Просто по правилам страховая обязана запросить данные владельца аккаунта, а мы, как оператор каршеринга, должны были эти данные предоставить. Но с нашей стороны к этому человеку вопросов нет. Должно пройти разбирательство, должно завершиться следствие по всей этой истории — тогда удастся во всем разобраться.

В Anytime подчеркнули, что утечки личных данных пользователя с их стороны произойти не могло.

— Если кто-то где-то своровал персональные данные, например в интернете, он мог попытаться, используя их, создать фейковый аккаунт. Но тут вот какой момент: молодой человек утверждает, что был клиентом сервиса и пользовался сервисом. Не передавал ли он управление сам, не давал ли он доступ к своему аккаунту сам — во всем этом должны разобраться и мы, и правоохранительные органы. Не все удается сделать сразу. Для того чтобы составить все кусочки пазла, нужно прежде всего пообщаться с человеком, который непосредственно управлял транспортным средством. А до 5 мая к нему нет доступа. Поэтому мы ждем, — пояснили в компании.

Там также добавили, что в Москве в свое время были проблемы с фейковыми аккаунтами. Проблему должна решить более совершенная система верификации с использованием 3D-изображения.

— Перед поездкой люди загружают объемные фотографии из машины, как Face ID. Эту технологию мы уже запускаем в Минске, пока в тестовом режиме. Но техническая база у нас одна, первой она обкаталась в России, так что в ближайшее время все заработает и в Минске. После этого поехать на автомобиле будет нельзя, пока клиент не пришлет свое так называемое 3D-селфи — ключ просто не провернется, — рассказали в Anytime.

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