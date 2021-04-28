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Вслед за Дудем, которого обвиняют в пропаганде наркотиков, полиция проверит подлинность медицинской справки Алексея Пивоварова

28.04.2021 12:59 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Полиция начала доследственную проверку по материалу Росгвардии о поддельной медицинской справке, предоставленной для получения лицензии на оружие журналистом Алексеем Пивоваровым, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. Пивоваров владеет не только лицензией на оружие, но и одним из ведущих YouTube-каналов России «Редакция».

«Вчера из Росгвардии в полицию поступил материал проверки по факту того, что Алексей Пивоваров предоставил подложные медицинские справки для получения лицензии на приобретение оружия», — рассказал собеседник агентства. Другой источник сообщил, что из-за поддельной справки Росгвардия аннулировала журналисту все документы на оружие.

Сам Алексей пока не комментировал новости.

Двумя днями ранее ГУ МВД РФ по городу Москве возбудило административное дело после проверки интервью блогера Юрия Дудя на предмет пропаганды запрещенных веществ.

Волонтеры Лиги безопасного интернета ранее обратились в Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД России с просьбой проверить интервью блогера Дудя, где они обнаружили пропаганду наркотиков и психотропных веществ. Организация, ссылаясь на законы, просила принять действенные меры реагирования, направленные на пресечение нарушений и привлечение к юридической ответственности виновных лиц.

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Полиция начала доследственную проверку по материалу Росгвардии о поддельной медицинской справке, предоставленной для получения лицензии на оружие журналистом...
 
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