Мнение: после мартовского повышения зарплат на рост доходов рассчитывать не стоит





Что произошло?

Белстат сообщил, что средняя начисленная мартовская зарплата составила 1385 рублей, увеличившись по сравнению с февральскими данными (в рублях) на 8,4%.





Два предыдущих месяца она падала, и этот обвал в марте не был компенсирован – средняя начисленная (реальная ниже минимум на 14%) мартовская зарплата по-прежнему заметно – на 90 рублей – меньше декабрьской (1475 рублей). При этом цены в первом квартале выросли значительно – более чем на 8%.





IT-сектор – двигатель зарплат





С чем может быть связано немалое мартовское повышение средней начисленной зарплаты?





– В большой степени – с сезонностью. Во-первых, в марте было на три рабочих дня больше, чем в феврале – для тех, кто на «сделке», это очень важно – на 14,3% увеличивается рабочее время, от которого зависит объем выполняемых работ.





Что важно отметить – средняя зарплата выросла ровно на такую же величину, что и год назад – на 8,4% по сравнению с предыдущим месяцем. Это четко дает понять, что основополагающий фактор – сезонность, – есть месяцы, где выплачиваются премии в разных отраслях (в основе своей – в декабре, в финансовой сфере чаще в феврале), а есть периоды, когда этих выплат нет или они невелики.





Это подтверждает тот факт, что, к примеру, в ИТ-сфере, где именно в марте выплачиваются квартальные и некоторые годовые бонусы, зарплата взлетела по сравнению с февральской сразу на 1394 рубля, и составила 7301 рубль ($2798 по среднемесячному курсу – прим. Myfin.by). Примерно та же картина была и год назад – в марте 2020 года средняя зарплата по ИТ-сектору поднялась на 1721 рубль.





Если отбросить сезонные факторы, то легко понять, что средняя начисленная зарплата следует по ровно устоявшемуся графику.





Цены будут расти независимо от зарплат





Насколько это повышение повлияет на потребительский рынок и цены?





– Вероятно немного приподнимет активность на потребительском рынке. Даже если люди рассчитывали на повышение доходов в марте, то все равно сработает знакомый эффект – получая больше, люди следом и тратить начинают больше.





Но при этом подчеркну, что наш потребительский рынок находится в вялой депрессии, поэтому значительного скачка вряд ли стоит ожидать. С учетом того, что реальный размер пенсий (а пенсионеров в стране немало) падает третий месяц подряд.





Что касается цен, то они растут и безотносительно динамики изменения средних зарплат – в январе-феврале зарплаты падали, а инфляция разогналась до подзабытых величин.





На цены больше влияет ожидание инфляции, а не рост доходов населения.





Ждать дальнейшего роста доходов не стоит





Какими вам видятся дальнейшие перспективы по росту доходов населения?





– Фундаментальные факторы остались прежними – от того, что в марте средние зарплаты выросли, прогнозы по году никак не меняются – эксперты BEROC сходятся во мнении, что зарплаты к концу 2021 года могут вырасти в реальном выражении, но рост этот если и случится, то будет очень скромным – на несколько процентов. Номинальные зарплаты вырастут обязательно. При этом ВВП вряд ли особо куда-то сдвинется.





Окажет ли увеличение зарплат давление на валютный рынок, в том числе с учетом того, что доллар в последнюю неделю просел?





– Вероятность небольшого влияния есть, но надо смотреть глубже, анализировать статистику. С учетом того, что белорусы привыкли хранить сбережения в основном в валюте, увеличившиеся на 8,4% доходы могут направиться на валютный рынок. Хотя с не меньшей долей вероятности можно предположить, что они направятся на потребительский рынок – ведь розничный товарооборот заметно упал.





Но следует присмотреться – кто получил эти дополнительные доходы в первую очередь? Если это айтишники, которые и так в большинстве получают зарплату в валюте, то они, наоборот, могут чуть больше их потратить, поменяв на белорусские рубли.





Если же это увеличение пришлось на категории, получающие зарплаты в рублях, то небольшое давление на курс мартовское увеличение может оказать, но не думаю, что существенное.





Что касается перспектив ближайших месяцев, то не стоит ожидать, что зарплаты станут расти такими же темпами.





У тех же айтишников они упадут примерно до февральских. Хотя решение правительства о том, что с 1 мая зарплаты работников госпредприятий можно будет повышать без оглядки на производительность, грозит необоснованным ростом зарплат. А искусственное их повышение станет предпосылкой для ускорения роста цен.







