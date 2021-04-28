В Беларуси нет объективной необходимости менять президентскую форму правления – Миклашевич









цитирует госагентство "БелТА". "Прошедший 25-летний период подтвердил эффективность, состоятельность и целесообразность функционирования института президентства. И сегодня нет объективной необходимости менять форму правления в Беларуси на парламентскую или парламентско-президентскую", - заявил председатель Конституционной комиссии Петр Миклашевич в среду в Минске . Егогосагентство "БелТА".





В среду в Минске проходит третье заседание конституционной комиссии. На нем рассматриваются предложения об изменении конституционных положений о функциях и полномочиях президента Беларуси и правительства - Совета министров.

пишет interfax.by. Первое заседание комиссии состоялось 31 марта. Тогда же был утвержден график заседаний - они будут проходить дважды в месяц,interfax.by.







