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В Беларуси нет объективной необходимости менять президентскую форму правления – Миклашевич

28.04.2021 13:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Конституционной комиссии не видят объективной необходимости менять форуму правления в Беларуси на парламентскую или парламентско-президентскую.



"Прошедший 25-летний период подтвердил эффективность, состоятельность и целесообразность функционирования института президентства. И сегодня нет объективной необходимости менять форму правления в Беларуси на парламентскую или парламентско-президентскую", - заявил председатель Конституционной комиссии Петр Миклашевич в среду в Минске. Его цитирует госагентство "БелТА".

В среду в Минске проходит третье заседание конституционной комиссии. На нем рассматриваются предложения об изменении конституционных положений о функциях и полномочиях президента Беларуси и правительства - Совета министров.
 
Первое заседание комиссии состоялось 31 марта. Тогда же был утвержден график заседаний - они будут проходить дважды в месяц, пишет interfax.by.
 
Теги: Минск
 
 
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В Конституционной комиссии не видят объективной необходимости менять форуму правления в Беларуси на парламентскую или парламентско-президентскую.
 
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