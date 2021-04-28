Производитель товаров марки Nivea выразил сожаление о запрете продажи продукции в Беларуси





Фото: Вести





Об этом передает пресс-служба компании.





«Мы приняли к сведению постановление и установленный перечень товаров, запрещенных к ввозу и продаже на территории Республики Беларусь. И мы подтверждаем, что в настоящее время продукцию Beiersdorf нельзя ввозить в Беларусь. Мы сожалеем, что не сможем обслуживать наших потребителей в Беларуси», - заявили в пресс-службе.





В концерне сообщили, что оценивать возможный ущерб от белорусских контрсанкций в компании не стали.







