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Производитель товаров марки Nivea выразил сожаление о запрете продажи продукции в Беларуси

28.04.2021 13:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Немецкий концерн Beiersdorf, производитель средств по уходу за кожей под маркой Nivea, выразил сожаление о решении белорусских властей запретить ввоз товаров на территорию нашей страны.


Фото: Вести

Об этом передает пресс-служба компании.

«Мы приняли к сведению постановление и установленный перечень товаров, запрещенных к ввозу и продаже на территории Республики Беларусь. И мы подтверждаем, что в настоящее время продукцию Beiersdorf нельзя ввозить в Беларусь. Мы сожалеем, что не сможем обслуживать наших потребителей в Беларуси», - заявили в пресс-службе.

В концерне сообщили, что оценивать возможный ущерб от белорусских контрсанкций в компании не стали.
 
 
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Немецкий концерн Beiersdorf, производитель средств по уходу за кожей под маркой Nivea, выразил сожаление о решении белорусских властей запретить ввоз товаров на...
 
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