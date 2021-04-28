ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Австралийский врач предупредил об опасности частого купания детей

28.04.2021 13:17 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Австралийский врач предупредил об опасности частого купания детей

Врач Сэм Хэй из Австралии рассказал изданию The Mirror об опасности частого купания детей.

По словам медика, купание помогает защититься от неприятного запаха, очистить поры и удалить омертвевшие клетки кожи. Но при этом чрезмерное воздействие мыла и воды может высушить кожу. В свою очередь, это чревато обострением кожных заболеваний, появление сыпи.

Хэй подчеркнул, что в ежедневном купании ребенка нет медицинской необходимости. Купать малыша можно каждые 2-3 дня – и этого, по словам специалиста, будет достаточно. Австралиец при этом также отметил, что на частоту купания могут влиять степень активности ребенка, его чистоплотность и особенности климата.

Хэй добавил, что нужно внимательно следить за кожей ребенка – особенно, если у него есть кожные заболевания, например, экзема, так как купание может ее высушить. Чтобы снизить вероятность обострения болезней, медик советует сократить частоту купания и по возможности избегать использования мыла.

Фото: Pixabay

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Врач Сэм Хэй из Австралии рассказал изданию The Mirror об опасности частого купания детей. По словам медика, купание помогает защититься от неприятного запаха,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Биржа: доллар и евро упали на торгах 28 апреля
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by