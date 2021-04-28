Австралийский врач предупредил об опасности частого купания детей

Источник материала: ОНТ

Врач Сэм Хэй из Австралии рассказал изданию The Mirror об опасности частого купания детей.

По словам медика, купание помогает защититься от неприятного запаха, очистить поры и удалить омертвевшие клетки кожи. Но при этом чрезмерное воздействие мыла и воды может высушить кожу. В свою очередь, это чревато обострением кожных заболеваний, появление сыпи.

Хэй подчеркнул, что в ежедневном купании ребенка нет медицинской необходимости. Купать малыша можно каждые 2-3 дня – и этого, по словам специалиста, будет достаточно. Австралиец при этом также отметил, что на частоту купания могут влиять степень активности ребенка, его чистоплотность и особенности климата.

Хэй добавил, что нужно внимательно следить за кожей ребенка – особенно, если у него есть кожные заболевания, например, экзема, так как купание может ее высушить. Чтобы снизить вероятность обострения болезней, медик советует сократить частоту купания и по возможности избегать использования мыла.

Фото: Pixabay

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram