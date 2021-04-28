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Сборная Беларуси по хоккею одержала первую победу на юниорском Чемпионате мира
Источник материала: ОНТ
Сборная Беларуси по хоккею одержала первую победу на юниорском Чемпионате мира. Со счетом 7:1 разгромлена сборная Швейцарии.
В первом периоде была заброшена одна шайба (счет открыл Данила Климович). Он же забросил третью и четвертую шайбы за белорусов. Климович повторил достижения Андрея Костицына и Вадима Караги – до этого только им удавалось оформить хет-трики на юниорских чемпионатах мира.
После двух матчей белорусы занимают второе место группы «А». 29 апреля наша команда проведет третью игру на турнире. Соперник – сборная Латвии.
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Сборная Беларуси по хоккею одержала первую победу на юниорском Чемпионате мира. Со счетом 7:1 разгромлена сборная Швейцарии. В первом периоде была заброшена одна...
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