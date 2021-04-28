5 актрис, которые снимались в кино беременными. А вы и не заметили!

Источник материала: ОНТ

Находясь в «интересном» положении, актрисы сами делают выбор – продолжать играть свою роль или разорвать контракт. Раскроем маленькую тайну 5 звезд, которые решились на съемки в фильмах, будучи беременными.

Холли Берри



Фото: kanobu.ru

Непревзойденную Шторм из «Людей Икс» сыграла Холли Берри. Беременность стала неожиданным сюрпризом даже для самой актрисы. Поэтому режиссеру фильма Брайану Сингеру пришлось быть весьма изобретательным, чтобы скрыть состояние героини во время съемок. Хорошо, что в фильме задействовано огромное количество персонажей, затеряться среди которых довольно просто. Да и участие Шторм в картине пришлось сократить до минимума. Все трюки выполняла дублерша. Проблем прибавилось также и костюмерам, ведь обтягивающий комбинезон в положении Холли выглядел бы весьма неуместно.

Эмили Блант



Фото: ru.kinorium.com

В очень интересной ситуации оказалась Эмили Блант, когда снималась в постановке «Чем дальше в лес...». Ведь она играла супругу пекаря, мечтающую о потомстве и готовую все отдать ради этого, будучи в момент съемок беременной. Актрисе повезло, все отнеслись с пониманием к ее положению. Экранный супруг постоянно был начеку и старался прикрывать живот Эмили от камер. Актриса надевала на себя по нескольку фартуков. Крис Пайн, которому по фильму необходимо было исполнять танец с Блант, во время репетиций очень боялся задеть или чем-то навредить своей партнерше.

Кейт Бланшетт



Фото: bhub.com.ua

Эта актриса просто рекордсмен по беременностям на съемочной площадке. Своим первым ребенком она была беременна во время съемок фильма «Шарлотта Грей». Второй ребенок снимался с ней в комедии «Водная жизнь со Стивом Зиссу». Третий ребенок появился на свет после участия его мамы в картине «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа». Самое интересное, что все опасные трюки в последней картине были сняты без участия дублеров. Кейт не поддалась ни на какие уговоры. Слишком долго она ждала подобной роли! К счастью, все закончилось благополучно.

Дрю Бэрримор



Фото: filmz.ru

Дрю была на раннем сроке беременности, когда подписала контракт на участие в фильме «Смешанные». Ее партнером по картине стал Адам Сэндлер. С началом съемок немного затянулось, и на площадку, и без того не худенькая, Бэрримор вышла с уже довольно большим животом. Вот почему в фильме она постоянно одета в широкие рубашки и платья, которые больше напоминают мешки. Но это не самое страшное, что пришлось пережить актрисе. Для Дрю это была вторая беременность и переносила она ее крайне тяжело. Поэтому каждый съемочный день являлся настоящей каторгой для будущей мамы. Но оно того стоило. Ни в какой другой картине Бэрримор не выглядит столь очаровательно и трогательно.

Скарлетт Йоханссон



Фото: zen.yandex.ru

Мстители едва не потеряли одного из сильнейших участников команды. Ведь Скарлетт Йоханссон, исполняющая роль Черной вдовы, оказалась «немного беременной» в момент подготовительного этапа съемок «Эры Альтрона». Джосс Уидон не нашёл ничего лучше, чем отснять все ключевые эпизоды до того, как ее живот стал сильно заметен. После этого актрису заменила дублерша, которая и выполнила все сложные трюки, а также работала в сценах с драками.

По материалам сайта film.ru

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