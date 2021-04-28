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Протесты в Центральной Африке: полиция разогнала недовольных Военным советом

28.04.2021 13:17 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Протесты в Центральной Африке: полиция разогнала недовольных Военным советом

В центральной части Африки неспокойно – полиция устроила разгон протестующих против военного совета в Чаде. Есть погибшие. 

Протестующие жгли автомобильные покрышки, стоили баррикады и провоцировали силовиков. Демонстрации, на которые призвала местная оппозиция, закончились столкновениями. Силовики применили слезоточивый газ. В результате стычек погибли, по меньшей мере, пять человек. Военный совет сформировали после гибели главы государства – он получил смертельное ранение в бою с отрядами повстанцев.


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В центральной части Африки неспокойно – полиция устроила разгон протестующих против военного совета в Чаде. Есть погибшие.  Протестующие жгли автомобильные...
 
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