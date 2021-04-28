Протесты в Центральной Африке: полиция разогнала недовольных Военным советом

Источник материала: ОНТ

В центральной части Африки неспокойно – полиция устроила разгон протестующих против военного совета в Чаде. Есть погибшие.

Протестующие жгли автомобильные покрышки, стоили баррикады и провоцировали силовиков. Демонстрации, на которые призвала местная оппозиция, закончились столкновениями. Силовики применили слезоточивый газ. В результате стычек погибли, по меньшей мере, пять человек. Военный совет сформировали после гибели главы государства – он получил смертельное ранение в бою с отрядами повстанцев.





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