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Протесты в Центральной Африке: полиция разогнала недовольных Военным советом
Источник материала: ОНТ
В центральной части Африки неспокойно – полиция устроила разгон протестующих против военного совета в Чаде. Есть погибшие.
Протестующие жгли автомобильные покрышки, стоили баррикады и провоцировали силовиков. Демонстрации, на которые призвала местная оппозиция, закончились столкновениями. Силовики применили слезоточивый газ. В результате стычек погибли, по меньшей мере, пять человек. Военный совет сформировали после гибели главы государства – он получил смертельное ранение в бою с отрядами повстанцев.
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В центральной части Африки неспокойно – полиция устроила разгон протестующих против военного совета в Чаде. Есть погибшие. Протестующие жгли автомобильные...
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