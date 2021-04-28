Источник материала: ОНТ

В Украине резко дорожает газ. С мая украинцы будут платить за топливо по новым годовым тарифам.

Цена за кубометр газа вырастет примерно в два раза. Сумма будет зависеть от газоснабжающей компании. Все они выставили разные тарифы на свои услуги – от почти 8 гривен до 13,5. Из-за роста цен на газ некоторым людям придётся заплатить почти на 1,5 тысячи гривен в месяц больше – это порядка 55 долларов.

По данным соцопроса, 93% украинцев считают тарифы на газ, воду и электричество в стране завышенными. А политологи и вовсе открыто и в телеэфире называют ситуацию «аферой, ответственность за которую несёт Зеленский». После его прихода к власти с учётом налогов ценник на топливо стал выше почти в 2,5 раза. На этом зарабатывают олигархи, которые поддерживают Зеленского.

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