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Снимавшего видео для TikTok блогера сбил насмерть двоюродный брат
Источник материала: ОНТ
В Балашихе (Подмосковье, Россия) начинающий блогер погиб во время съемок ролика для TikTok. Мужчину насмерть сбил на машине его двоюродный брат. Об этом
24-летний житель Балашихи и его 21-летний двоюродный брат проводили прямую трансляцию в социальной сети. Мужчины показывали трюк: начинающий блогер стоял на конструкции из автомобильных ковриков и рулонов туалетной бумаги. Другой участник за рулем машины ВАЗ должен был врезаться в конструкцию, сбивая ее. По плану, блогер должен был успеть подпрыгнуть и приземлиться на землю уже за автомобилем.
Конструкция развалилась во время исполнения трюка. Водитель не успел остановиться и наехал на родственника, упавшего на землю. Пострадавший скончался на месте происшествия.
Подозреваемый полностью признал вину в причинении смерти по неосторожности. Мужчина находится под подпиской о невыезде.
Фото: Pixabay
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В Балашихе (Подмосковье, Россия) начинающий блогер погиб во время съемок ролика для TikTok. Мужчину насмерть сбил на машине его двоюродный брат. Об этом информирует...
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