Снимавшего видео для TikTok блогера сбил насмерть двоюродный брат

Источник материала: ОНТ

В Балашихе (Подмосковье, Россия) начинающий блогер погиб во время съемок ролика для TikTok. Мужчину насмерть сбил на машине его двоюродный брат. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на «Московский комсомолец».

24-летний житель Балашихи и его 21-летний двоюродный брат проводили прямую трансляцию в социальной сети. Мужчины показывали трюк: начинающий блогер стоял на конструкции из автомобильных ковриков и рулонов туалетной бумаги. Другой участник за рулем машины ВАЗ должен был врезаться в конструкцию, сбивая ее. По плану, блогер должен был успеть подпрыгнуть и приземлиться на землю уже за автомобилем.

Конструкция развалилась во время исполнения трюка. Водитель не успел остановиться и наехал на родственника, упавшего на землю. Пострадавший скончался на месте происшествия.

Подозреваемый полностью признал вину в причинении смерти по неосторожности. Мужчина находится под подпиской о невыезде.

Фото: Pixabay

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