Хозяин притворился, что не видит свою собаку, но тут же пожалел об этом. Смотрите, что произошло!

Источник материала: ОНТ

В соцсетях набирает популярность челлендж, в котором хозяева зовут своих домашних животных по имени, когда они рядом, а затем делают вид, будто не видят их.

Один из участников челленджа опубликовал видео, которое развеселило пользователей Сети. Мужчина начал звать свою собаку, когда она была рядом. Хозяин притворился, что не видит питомца, однако недооценил его. Пес решил как следует показать, что он рядом, и начал прыгать на мужчину и облизывать его.

Поведение собаки и реакция хозяина вызвали улыбку у пользователей Сети. «Главное, до последнего делать вид, что пса нигде нет», «Вы заслужили эту расплату», «Я здесь, пап! Сейчас я оближу твое лицо!», – приводит комментарии портал «Ридус».

ФОТО: pixabay

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