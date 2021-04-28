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Беспорядки в Чили: люди недовольны экономическими последствиями пандемии COVID-19
Источник материала: ОНТ
В чилийском Вальпараисо на всеобщей забастовке, которую объявили профсоюзы, произошли столкновения протестующих и полиции.
Беспорядки и в Сан-Антонио. Портовые рабочие возвели горящие баррикады, преградив путь полиции. Негодование людей вызвали намерения властей отменить новый закон, который позволит гражданам в третий раз снимать средства средств со своих частных пенсионных фондов. В прошлом году было одобрено два отзыва денег, чтобы помочь людям справиться с экономическими последствиями пандемии.
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В чилийском Вальпараисо на всеобщей забастовке, которую объявили профсоюзы, произошли столкновения протестующих и полиции. Беспорядки и в Сан-Антонио. Портовые...
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