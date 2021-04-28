ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Беспорядки в Чили: люди недовольны экономическими последствиями пандемии COVID-19

28.04.2021 13:17 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Беспорядки в Чили: люди недовольны экономическими последствиями пандемии COVID-19

В чилийском Вальпараисо на всеобщей забастовке, которую объявили профсоюзы, произошли столкновения протестующих и полиции. 

Беспорядки и в Сан-Антонио. Портовые рабочие возвели горящие баррикады, преградив путь полиции. Негодование людей вызвали намерения властей отменить новый закон, который позволит гражданам в третий раз снимать средства средств со своих частных пенсионных фондов. В прошлом году было одобрено два отзыва денег, чтобы помочь людям справиться с экономическими последствиями пандемии.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В чилийском Вальпараисо на всеобщей забастовке, которую объявили профсоюзы, произошли столкновения протестующих и полиции.  Беспорядки и в Сан-Антонио. Портовые...
 
Новости дня
Новости разные
 
Биржа: доллар и евро упали на торгах 28 апреля
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by