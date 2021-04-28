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Как будут повышать зарплату белорусам? Изменения вступят в силу с 1 мая
Источник материала: ОНТ
Повышать зарплаты в Беларуси будут по-новому. Изменения вступят в силу с 1 мая и помогут более гибко принимать решения об изменении размера оплаты труда и мотивировать работников.
Теперь сотрудникам государственных предприятий можно будет повышать зарплату без привязки к производительности. При этом ещё один пункт предусматривает, что если результат работы конкретного подразделения выше, чем в среднем по предприятию, его работники могут рассчитывать на отдельное повышение.
Также госорганизации получили право один раз в год изменить показатель, по которому рассчитывается производительность труда. Это может быть выручка от реализации продукции или добавленная стоимость на одного работника.
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Повышать зарплаты в Беларуси будут по-новому. Изменения вступят в силу с 1 мая и помогут более гибко принимать решения об изменении размера оплаты труда и...
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