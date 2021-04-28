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Как будут повышать зарплату белорусам? Изменения вступят в силу с 1 мая

28.04.2021 13:17 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Как будут повышать зарплату белорусам? Изменения вступят в силу с 1 мая

Повышать зарплаты в Беларуси будут по-новому. Изменения вступят в силу с 1 мая и помогут более гибко принимать решения об изменении размера оплаты труда и мотивировать работников.

Теперь сотрудникам государственных предприятий можно будет повышать зарплату без привязки к производительности. При этом ещё один пункт предусматривает, что если результат работы конкретного подразделения выше, чем в среднем по предприятию, его работники могут рассчитывать на отдельное повышение.

Также госорганизации получили право один раз в год изменить показатель, по которому рассчитывается производительность труда. Это может быть выручка от реализации продукции или добавленная стоимость на одного работника. 

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Повышать зарплаты в Беларуси будут по-новому. Изменения вступят в силу с 1 мая и помогут более гибко принимать решения об изменении размера оплаты труда и...
 
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