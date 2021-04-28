Источник материала: ОНТ

Минске закрывается торговый дом «На Немиге»" class="one-news__figure-img">

В Минске закрывается торговый дом «На Немиге» – один из крупнейших в столице. Сообщается, что по техническим причинам.

Закрывается не только универмаг, но и продовольственный магазин и кафе. Не работает и интернет-магазин. «Торговый дом "На Немиге"» был открыт в 1993 году. В последнее время покупатели неоднократно жаловались на условия в магазине: как правило, нарекания вызывал неприятный запах, вопросы были и к парковке. Когда универмаг возобновит работу – не сообщается.

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