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В Минске закрывается торговый дом «На Немиге»

28.04.2021 13:17 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Минске закрывается торговый дом «На Немиге»Минске закрывается торговый дом «На Немиге»" class="one-news__figure-img">

В Минске закрывается торговый дом «На Немиге» – один из крупнейших в столице. Сообщается, что по техническим причинам. 

Закрывается не только универмаг, но и продовольственный магазин и кафе. Не работает и интернет-магазин. «Торговый дом "На Немиге"» был открыт в 1993 году. В последнее время покупатели неоднократно жаловались на условия в магазине: как правило, нарекания вызывал неприятный запах, вопросы были и к парковке. Когда универмаг возобновит работу – не сообщается.

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Теги: Минск
 
 
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В Минске закрывается торговый дом «На Немиге» – один из крупнейших в столице. Сообщается, что по техническим причинам.  Закрывается не только универмаг, но и...
 
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