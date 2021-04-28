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Американские ученые заявили о полезности сплетен
Источник материала: ОНТ
Сплетни помогают узнавать о мире через призму опыта других людей, а также облегчают социальные связи. Об этом со ссылкой на ученых из Дартмутского колледжа США информирует портал
Американские исследователи отмечают, что сплетни являются особым способом наладить отношения. Важной особенностью обмена сплетнями является взаимное доверие, считают ученые. Обмен сведениями помогает установить социальные связи, укрепляющиеся в дальнейшем.
Ученые подчеркивают, что сплетни не являются «беспочвенным трепом». Отмечается, что сплетни создают своеобразную «общую реальность», в которой коллеги и друзья устанавливают союзы, находят общие узы, обмениваются информацией и обсуждают других людей – так достигается социально приемлемое поведение.
Фото: Pixabay
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Сплетни помогают узнавать о мире через призму опыта других людей, а также облегчают социальные связи. Об этом со ссылкой на ученых из Дартмутского колледжа США...
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