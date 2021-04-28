Американские ученые заявили о полезности сплетен

Источник материала: ОНТ

Сплетни помогают узнавать о мире через призму опыта других людей, а также облегчают социальные связи. Об этом со ссылкой на ученых из Дартмутского колледжа США информирует портал MedicalXpress .

Американские исследователи отмечают, что сплетни являются особым способом наладить отношения. Важной особенностью обмена сплетнями является взаимное доверие, считают ученые. Обмен сведениями помогает установить социальные связи, укрепляющиеся в дальнейшем.

Ученые подчеркивают, что сплетни не являются «беспочвенным трепом». Отмечается, что сплетни создают своеобразную «общую реальность», в которой коллеги и друзья устанавливают союзы, находят общие узы, обмениваются информацией и обсуждают других людей – так достигается социально приемлемое поведение.

Фото: Pixabay

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