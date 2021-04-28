ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Американские ученые заявили о полезности сплетен

28.04.2021 13:17 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Американские ученые заявили о полезности сплетен

Сплетни помогают узнавать о мире через призму опыта других людей, а также облегчают социальные связи. Об этом со ссылкой на ученых из Дартмутского колледжа США информирует портал MedicalXpress.

Американские исследователи отмечают, что сплетни являются особым способом наладить отношения. Важной особенностью обмена сплетнями является взаимное доверие, считают ученые. Обмен сведениями помогает установить социальные связи, укрепляющиеся в дальнейшем.

Ученые подчеркивают, что сплетни не являются «беспочвенным трепом». Отмечается, что сплетни создают своеобразную «общую реальность», в которой коллеги и друзья устанавливают союзы, находят общие узы, обмениваются информацией и обсуждают других людей – так достигается социально приемлемое поведение.

Фото: Pixabay

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сплетни помогают узнавать о мире через призму опыта других людей, а также облегчают социальные связи. Об этом со ссылкой на ученых из Дартмутского колледжа США...
 
Новости дня
Новости разные
 
Биржа: доллар и евро упали на торгах 28 апреля
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by