|
Во время пожара в хостеле Риги погибли восемь человек
Источник материала: ОНТ
Трагедия в Риге. Во время пожара в хостеле погибли восемь человек.
Сообщение о возгорании в шестиэтажном здании на улице Меркеля поступило в пять утра. Загорелись последний этаж и крыша. Пожарные начали спасательную операцию, однако часть постояльцев спасти не удалось. Девять человек в больнице. Еще около 20 эвакуированы. В причинах ЧП сейчас разбираются.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Трагедия в Риге. Во время пожара в хостеле погибли восемь человек. Сообщение о возгорании в шестиэтажном здании на улице Меркеля поступило в пять утра. Загорелись...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)