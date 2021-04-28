Во время пожара в хостеле Риги погибли восемь человек

Источник материала: ОНТ

Трагедия в Риге. Во время пожара в хостеле погибли восемь человек.

Сообщение о возгорании в шестиэтажном здании на улице Меркеля поступило в пять утра. Загорелись последний этаж и крыша. Пожарные начали спасательную операцию, однако часть постояльцев спасти не удалось. Девять человек в больнице. Еще около 20 эвакуированы. В причинах ЧП сейчас разбираются.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram