ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Во время пожара в хостеле Риги погибли восемь человек

28.04.2021 13:17 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Во время пожара в хостеле Риги погибли восемь человек

Трагедия в Риге. Во время пожара в хостеле погибли восемь человек. 

Сообщение о возгорании в шестиэтажном здании на улице Меркеля поступило в пять утра. Загорелись последний этаж и крыша. Пожарные начали спасательную операцию, однако часть постояльцев спасти не удалось. Девять человек в больнице. Еще около 20 эвакуированы. В причинах ЧП сейчас разбираются.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Трагедия в Риге. Во время пожара в хостеле погибли восемь человек.  Сообщение о возгорании в шестиэтажном здании на улице Меркеля поступило в пять утра. Загорелись...
 
Новости дня
Новости разные
 
Биржа: доллар и евро упали на торгах 28 апреля
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by