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Беларусь и Россия усилят борьбу с преступлениями в сфере информационно-коммуникационных технологий

28.04.2021 13:17 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Беларусь и Россия усилят борьбу с преступлениями в сфере информационно-коммуникационных технологий

Беларусь и Россия усилят борьбу с преступлениями в сфере информационно-коммуникационных технологий. Способы противодействия глобальным киберугрозам обсудили на заседании объединенной коллегии Генпрокуратур двух стран в Москве.

Раскрываемость интернет-преступлений и в Беларуси, и в России пока не превышает 25%. А значит, это уже общая проблема. Киберпреступники часто работают на территории многих стран, невзирая на границы. В зону их интересов попадают не только денежные средства граждан, но и государственные институты, а также стратегические объекты. Это порождает новые угрозы политической и общественной безопасности. Как отметили участники коллегии, без тесного международного взаимодействия и обмена передовым профессиональным опытом предотвратить такие атаки уже невозможно. 

Главы ведомств подписали приказ об утверждении нового состава объединённой коллегии. А также общее решение. Его цель – укрепление межведомственного взаимодействия стран и обмен информацией о преступлениях в сфере информационно-телекоммуникационных технологий.

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Беларусь и Россия усилят борьбу с преступлениями в сфере информационно-коммуникационных технологий. Способы противодействия глобальным киберугрозам обсудили на...
 
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