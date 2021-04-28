Как и где в Беларуси готовят специалистов по промышленной безопасности?

Источник материала: ОНТ

На производстве вероятность ЧП очень высока – случиться может все, что угодно. Поэтому в какой-то степени от инженеров по охране труда зависит жизнь и здоровье работников.

Милана Авчинникова – второкурсница механико-технологического факультета БНТУ. Девушка учится на специалиста по промышленной безопасности – будет следить за порядком на производстве. Говорит, учиться несложно, но ответственно, ведь в будущем от ее знаний и умений будут зависеть жизнь и здоровье работников.

Милана Авчинникова, студентка механико-технологического факультета БНТУ: «Эта специальность предполагает работу на металлургических предприятиях, на частных фирмах. Все делается для безопасности людей, чтобы обеспечить им работу, безопасные условия».

Специалистов по промышленной безопасности обучают на кафедре металлургии черных и цветных сплавов. Студенты изучают современные технологии и оборудование металлургического и литейного производства, осваивают энергосберегающие технологии, промышленную безопасность и нормативно-правовую базу.

Ирина Трусова, профессор кафедры металлургии черных и цветных сплавов БНТУ: «Если ребята приходят после школы, то срок обучения – 4 года. Недавно еще было 5 лет, сейчас 4. И, начиная с 2016 года, мы организовали на факультете сокращенную форму обучения после технических колледжей, ребята поступают на разные специальности, в том числе и направление промышленной безопасности».

Кстати, БНТУ – единственный ВУЗ в стране, который готовит специалистов по промышленной безопасности. Направление относительно новое, студентов начали набирать лишь с 2015 года. Но уже достаточно востребованное – подавать документы съезжаются абитуриенты со всей страны.

Болеслав Немененок, заведующий кафедрой металлургии черных и цветных сплавов БНТУ: «Если поступают выпускники школ, они проходят тестирование – математика, физика, русский или белорусский язык. Если выпускники колледжей поступают по интегрированным учебным планам к нам на учебу, они здесь сдают два вступительных испытания – это основы инженерной графики и материаловедение».

В университете отмечают: технологии постоянно развиваются, внедряется новое оборудование, а безопасность – одна из составляющих успешной и надежной работы любого производства. Это значит, что специальность будет только развиваться.

Фото: Pixabay

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