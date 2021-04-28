|
Как и где в Беларуси готовят специалистов по промышленной безопасности?
Источник материала: ОНТ
На производстве вероятность ЧП очень высока – случиться может все, что угодно. Поэтому в какой-то степени от инженеров по охране труда зависит жизнь и здоровье работников.
Милана Авчинникова – второкурсница механико-технологического факультета БНТУ. Девушка учится на специалиста по промышленной безопасности – будет следить за порядком на производстве. Говорит, учиться несложно, но ответственно, ведь в будущем от ее знаний и умений будут зависеть жизнь и здоровье работников.
Специалистов по промышленной безопасности обучают на кафедре металлургии черных и цветных сплавов. Студенты изучают современные технологии и оборудование металлургического и литейного производства, осваивают энергосберегающие технологии, промышленную безопасность и нормативно-правовую базу.
Кстати, БНТУ – единственный ВУЗ в стране, который готовит специалистов по промышленной безопасности. Направление относительно новое, студентов начали набирать лишь с 2015 года. Но уже достаточно востребованное – подавать документы съезжаются абитуриенты со всей страны.
В университете отмечают: технологии постоянно развиваются, внедряется новое оборудование, а безопасность – одна из составляющих успешной и надежной работы любого производства. Это значит, что специальность будет только развиваться.
Фото: Pixabay
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На производстве вероятность ЧП очень высока – случиться может все, что угодно. Поэтому в какой-то степени от инженеров по охране труда зависит жизнь и здоровье...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)