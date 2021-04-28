ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Вступают в силу требования для производителей продуктов питания в части минимальных шрифтов на упаковке

28.04.2021 13:25 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Требования к минимальным размерам шрифтов в маркировке продуктов питания стали обязательными в ЕАЭС.

Вступают в силу требования для производителей продуктов питания в части минимальных шрифтов на упаковке

В среду, 28 апреля, завершается переходный период по изменениям в технический регламент Таможенного союза на маркировку пищевой продукции (ТР ТС 022/2011).

Как уточняет Государственный комитет по стандартизации, эти изменения были внесены в регламент по решению Совета Евразийской экономической комиссии № 75 от 14 сентября 2018 года.

На переход к новым нормам изготовителям и поставщикам отводилось два года — до 28 апреля 2021 года.

Так, шрифт размером не менее двух миллиметров должен применяться для указания наименования пищевой продукции, количества, даты изготовления, срока годности.

Шрифтом не менее 0,8 миллиметров указываются состав, условия хранения, наименование и место нахождения изготовителя или импортера, рекомендации по использованию, показатели пищевой ценности (для специализированной пищевой продукции), слова для указания даты изготовления, срока годности и информации о месте их нанесения.

Вступают в силу требования для производителей продуктов питания в части минимальных шрифтов на упаковке

«Это повысит доступность информации на потребительских упаковках для ее прочтения и восприятия, поможет потребителям лучше ориентироваться при выборе продукта с нужными им свойствами», — отметили в Госстандарте.

Оборот продукции, которая изготовлена и выпущена в обращение в соответствии со «старыми» требованиями, допускается в течение ее срока годности.

Ранее Naviny.by сообщали о том, что со 2 апреля магазинам и другим торговым объектам страны запрещено наносить крупным шрифтом ценники на товары и продукцию общепита, которая идет по акциям.

Кроме того, с этой даты введены требования к размеру шрифта, которым указывается стоимость пищевых продуктов за один килограмм или один литр.

 

 

Использованы стоковые изображения от Depositphotos

 

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Требования к минимальным размерам шрифтов в маркировке продуктов питания стали обязательными в ЕАЭС.
 
Новости дня
Новости разные
 
На съездах и подъемах МКАД - проспект Дзержинского будут поэтапно закрывать движение: там ремонт
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by