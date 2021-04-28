Вступают в силу требования для производителей продуктов питания в части минимальных шрифтов на упаковке

Требования к минимальным размерам шрифтов в маркировке продуктов питания стали обязательными в ЕАЭС.





В среду, 28 апреля, завершается переходный период по изменениям в технический регламент Таможенного союза на маркировку пищевой продукции (ТР ТС 022/2011).

Как уточняет Государственный комитет по стандартизации, эти изменения были внесены в регламент по решению Совета Евразийской экономической комиссии № 75 от 14 сентября 2018 года.

На переход к новым нормам изготовителям и поставщикам отводилось два года — до 28 апреля 2021 года.

Так, шрифт размером не менее двух миллиметров должен применяться для указания наименования пищевой продукции, количества, даты изготовления, срока годности.

Шрифтом не менее 0,8 миллиметров указываются состав, условия хранения, наименование и место нахождения изготовителя или импортера, рекомендации по использованию, показатели пищевой ценности (для специализированной пищевой продукции), слова для указания даты изготовления, срока годности и информации о месте их нанесения.





«Это повысит доступность информации на потребительских упаковках для ее прочтения и восприятия, поможет потребителям лучше ориентироваться при выборе продукта с нужными им свойствами», — отметили в Госстандарте.

Оборот продукции, которая изготовлена и выпущена в обращение в соответствии со «старыми» требованиями, допускается в течение ее срока годности.

Ранее Naviny.by сообщали о том, что со 2 апреля магазинам и другим торговым объектам страны запрещено наносить крупным шрифтом ценники на товары и продукцию общепита, которая идет по акциям.

Кроме того, с этой даты введены требования к размеру шрифта, которым указывается стоимость пищевых продуктов за один килограмм или один литр.

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