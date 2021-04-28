В Беларуси собираются на 172 километра увеличить сеть платных дорог

В Беларуси планируется на 172 километра увеличить сеть платных автомобильных дорог.





Как сообщает tvr.by, это предусмотрено новой госпрограммой на пятилетку. Кроме этого Министерство транспорта собирается возвести обходы населенных пунктов Мир, Полоцк, Могилев и Витебск общей протяженностью более 50 километров.