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В Беларуси собираются на 172 километра увеличить сеть платных дорог

28.04.2021 13:25 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Беларуси планируется на 172 километра увеличить сеть платных автомобильных дорог.

В Беларуси собираются на 172 километра увеличить сеть платных дорог

Как сообщает tvr.by, это предусмотрено новой госпрограммой на пятилетку. Кроме этого Министерство транспорта собирается возвести обходы населенных пунктов Мир, Полоцк, Могилев и Витебск общей протяженностью более 50 километров.

 

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В Беларуси планируется на 172 километра увеличить сеть платных автомобильных дорог.
 
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