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В Беларуси собираются на 172 километра увеличить сеть платных дорог
Источник материала: Навiны
В Беларуси планируется на 172 километра увеличить сеть платных автомобильных дорог.
Как сообщает tvr.by, это предусмотрено новой госпрограммой на пятилетку. Кроме этого Министерство транспорта собирается возвести обходы населенных пунктов Мир, Полоцк, Могилев и Витебск общей протяженностью более 50 километров.
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В Беларуси планируется на 172 километра увеличить сеть платных автомобильных дорог.
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