Как теперь в Беларуси будут продавать «Шкоды»

Физические лица могут беспрепятственно купить автомобили «Шкода» в любой стране, санкции касаются только белорусских дилеров.





5 мая вступит в силу постановление Совета министров № 240 «О применении специальных мер», которым установлен перечень товаров, запрещенных к ввозу и реализации на территории Беларуси. Список «недружественных товаров» был составлен правительством, напомним , в ответ на отказ компаний от спонсорства чемпионата мира по хоккею 2021 года в случае проведения его на территории Беларуси. Запрет будет действовать ближайшие полгода.

Среди прочих в черный список попали автомобили группы компаний Škoda Auto, которая является спонсором хоккейного чемпионата мира с 1993 года.

«Мы гордимся быть партнером чемпионата мира по хоккею уже 28 лет. Но мы также уважаем и продвигаем права человека. Таким образом, Škoda откажется от спонсорства чемпионата мира по хоккею 2021 года, если подтвердится, что Беларусь будет соорганизатором этого мероприятия», — говорилось в сообщении компании от 16 января.

Дистрибьютор: пока ничего не понятно, ждем разъяснений

С начала мая автомобили «Шкода» нельзя будет купить в дилерских центрах в течение шести месяцев, хотя, возможно, при обострении риторики ничто не помешает правительству продлить этот запрет.

Правда, какие именно модели будут запрещены к продаже в Беларуси, пока никому не понятно.

Naviny.by обратились за разъяснениями в компанию «ФелОкт-Сервис» — официальному дистрибьютору компании Škoda в Беларуси.

«Пока мы знаем ровно столько, сколько и все, — сказала руководитель отдела маркетинга Дарья Гарбарук. — По постановлению много вопросов, в том числе, что имеется в виду под группой компаний Škoda Auto. Мы запросили дать нам разъяснения, ждем ответ. Как только получим информацию, какая бы она не была, постараемся максимально быстро довести ее до клиентов, партнеров и прессы. Пока работаем в штатном режиме, можно приехать и купить автомобиль “Шкода” в любом дилерском центре».

На сегодняшний день, по словам представителя дистрибьютора, в стране официально представлены пять моделей «Шкоды» — Rapid, Kodiaq, Karoq, Octavia и Superb. Однако в марте белорусский дилер приостановил продажи самой популярной в Беларуси модели Rapid из-за проблем с сертификатом — Госстандарт во время контрольно-надзорных мероприятий выявил несоответствия и потребовал уточнить формулировки в ОТТС (одобрение типа транспортного средства).

Пока работаем в штатном режиме, можно приехать и купить автомобиль “Шкода” в любом дилерском центре.

У ведомства возникли вопросы к системе вспомогательного торможения и фарам дневного света. Расхождения выявлены и в сведениях о количестве дверей, экологическом классе, других показателях.

В компании «ФелОкт-Сервис» уточнили, что решение вопросов сертификации Rapid находится на завершающей стадии, и к лету планировалось начать продажи популярной модели уже с новым сертификатом.

Если автомобиль собирается в России, значит ли это, что санкции вводятся против этой страны?

Санкционное постановление породило у людей массу вопросов. Можно ли теперь ездить на «Шкодах»? Можно ли самому пригнать подержанный автомобиль из стран ЕАЭС или Европы? И самое главное — какие именно автомобили «Шкода» подпадают по санкционный запрет?

Согласно постановлению, нельзя продавать товары, «страной происхождения которых являются государство и (или) объединение государств, принявшие решение о введении специальных мер в отношении белорусских юридических и (или) физических лиц или присоединившиеся к специальным мерам в отношении белорусских юридических и (или) физических лиц, принятым иными государствами и (или) их объединениями».

Но все модели «Шкода», которые у нас продаются, кроме Superb, производятся на заводе в Калуге, получается, что санкции вводятся против России?

Кроме того, в документе указывается, что запрещены товары, произведенные группой компаний Škoda Auto. Но российские «Шкоды» производятся ООО «Фольксваген Груп Рус». Считается ли это разными производителями или нет?

Государственный таможенный комитет Беларуси 27 апреля разместил на своем сайте короткую информацию- пояснение , которое, впрочем, тоже мало что прояснило.

В комитете отметили, что не будут осуществлять «оформление и выпуск в свободное обращение (либо выпуск для внутреннего потребления) запрещенных транспортных средств при их ввозе в Республику Беларусь через таможенную границу ЕАЭС». Также нельзя будет регистрировать уплату утильсбора на «Шкоду», в том числе при ввозе из государств — членов ЕАЭС.

В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли в свою очередь обратили внимание, что постановление не распространяется «на ввозимые гражданами в Беларусь товары для личного пользования, транспортные средства, которые зарегистрированы в государствах — членах Евразийского экономического союза, а также временно ввозимые на таможенную территорию Евразийского экономического союза транспортные средства».

В случае выявления запрещенных товаров в торговых объектах, на рынках, выставках, ярмарках, в интернет-магазинах лицам, осуществляющим такую торговлю, будет выдаваться предписание на запрет их реализации, говорится в сообщении.

Однако на уточняющие вопросы Naviny.by в МАРТ не стали отвечать, посоветовав обратиться в Совмин.

За автомобилем — за границу, как в 90-е?

Известный автоблогер Дмитрий Новицкий пояснил, что все запрещающие моменты относятся к дилерам — юридическим лицам, которые занимаются продажей автомобилей в Беларуси.

«Это удар по дилеру. Понятно, что лифтбек Superb продаваться не будет как минимум шесть месяцев, в течение которых будет действовать запрет, эта модель производится в Чехии. На машинах европейского производства крест поставлен, но все мы ждем разъяснений: что будет с автомобилями российской сборки, потому что 95% машин, которые Škoda здесь продает, собираются в России», — отметил Новицкий в комментарии для Naviny.by.

Что касается физических лиц, то они как покупали, так и дальше смогут покупать автомобили «Шкода», подчеркнул эксперт.

«Вы можете поехать в любую страну, купить автомобиль как физлицо, привезти, растаможить и кататься на здоровье. Например, истинный фанат “Шкоды” может купить ее в Смоленске, жителям Витебска это даже ближе, чем ехать в Минск», — заметил автоблогер.

Остальные автолюбители, по его словам, «перекинутся просто на других производителей, например, “Фольксваген”, “Хёндэ” или КИА, машин сейчас много продается».

По информации Белорусской автомобильной ассоциации, «Шкода» по итогам 2020 года показала шестой результат, продав 3682 автомобиля — это лучше, чем, например, у «Хёндэ», «Тойоты», «Ниссана», «Мазды» иди БМВ. Две модели «Шкоды» — Octavia и Kodiaq — заняли призовые места среди легковых автомобилей в своих классах с продажами в 562 и 560 автомобилей соответственно.

Официальным дилерам остается сейчас только сервисное обслуживание, в том числе автомобилей МВД, которое в свое время закупило немалую партию модели Rapid, зато в соседней стране будут наращиваться продажи за счет покупателей из «синеокой».

Кстати, в чешской компании Škoda Auto изучают ситуацию, возникшую в Беларуси по отношению к их продукции, и готовят реакцию на нее, сообщил РИА «Новости» представитель автопроизводителя Мартин Ежек.