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Вот на сколько в Сети за три месяца скинули в цене флагманы Samsung

28.04.2021 13:31 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Линейка флагманских смартфонов Galaxy S21 от Samsung начала продаваться в Беларуси в начале февраля. Посмотрели, сколько сейчас за эти устройства просят в интернет-магазинах, и как изменилась их цена.


На фото Galaxy S21 Ultra

Galaxy S21 (128 ГБ), судя по информации «Яндекс.Маркета», тогда продавался в среднем за 2580 рублей. Сейчас средняя цена на устройство в Сети установилась на уровне 2200 рублей, если поискать можно найти предложения и в 2000 рублей. То есть, за три месяца цена снизилась примерно на 18,6%.

Увеличенный Galaxy S21+ (на 128 ГБ) в тот же период предлагался где-то за 3100−3110 рублей. Сегодня смартфон получится отыскать по цене от 2420 рублей, хотя в среднем за аппарат просят 2700 рублей. Если считать по разбежке между максимумом и минимумом, выходит, что девайс подешевел на 22,2%.

Самый топовый Galaxy S21 Ultra (128 ГБ) стоил на начало февраля в интернет-магазинах порядка 3780−3800 рублей. Нынешняя стартовая цена устройства находится на уровне 3240 рублей. То есть, аппарат скинул в цене 14,7%.

Напомним: в официальной продаже, то есть с полноценной гарантией авторизованного сервисного центра производителя, смартфоны стоят дороже. Так, Galaxy S21 оценивается в 2799 рублей, Galaxy S21+ стоит 3299 рублей, а Galaxy S21 Ultra — 3849 рублей.

 
 
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Линейка флагманских смартфонов Galaxy S21 от Samsung начала продаваться в Беларуси в начале февраля.
 
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