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Вот на сколько в Сети за три месяца скинули в цене флагманы Samsung
Источник материала: Tut.by
Линейка флагманских смартфонов Galaxy S21 от Samsung начала продаваться в Беларуси в начале февраля. Посмотрели, сколько сейчас за эти устройства просят в интернет-магазинах, и как изменилась их цена.
Увеличенный
Самый топовый
Напомним: в официальной продаже, то есть с полноценной гарантией авторизованного сервисного центра производителя, смартфоны стоят дороже. Так, Galaxy S21 оценивается в 2799 рублей, Galaxy S21+ стоит 3299 рублей, а Galaxy S21 Ultra — 3849 рублей.
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Линейка флагманских смартфонов Galaxy S21 от Samsung начала продаваться в Беларуси в начале февраля.
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