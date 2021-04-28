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Во время ЧМ по шашкам в Польше убрали российский флаг

28.04.2021 13:31 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Во время матча женского чемпионата мира по шашкам между полькой Натальей Садовской и россиянкой Тамарой Тансыккужиной убрали российский флаг, сообщает «Известия».

Флаг забрали с игрового стола организаторы по распоряжению президента Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольда Баньки, говорится в сообщении.

Бывший президент Европейской федерации шашек Яцек Павлицки объявил от имени организаторов матча, что, согласно решению WADA, они должны убрать флаг и упоминание России. В противном случае агентство грозило исключением Всемирной федерации шашек (FMJD) из своей организации.

Во время снятия флага россиянка обдумывала свой ход.

Напомним, в декабре 2020-го Спортивный арбитражный суд (CAS) поддержал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию от международных соревнований за изменения в базе данных Московской антидопинговой лаборатории. Санкции будут действовать два года и по ним российские спортсмены не смогут выступать под национальным флагом и использовать гимн страны на международных соревнованиях с 17 декабря 2020 до 16 декабря 2022 года.

 
 
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Флаг забрали с игрового стола организаторы по распоряжению президента Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольда Баньки, говорится в сообщении.
 
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