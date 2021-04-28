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Во время ЧМ по шашкам в Польше убрали российский флаг
Источник материала: Tut.by
Во время матча женского чемпионата мира по шашкам между полькой Натальей Садовской и россиянкой Тамарой Тансыккужиной убрали российский флаг,
Флаг забрали с игрового стола организаторы по распоряжению президента Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольда Баньки, говорится в сообщении.
Бывший президент Европейской федерации шашек Яцек Павлицки объявил от имени организаторов матча, что, согласно решению WADA, они должны убрать флаг и упоминание России. В противном случае агентство грозило исключением Всемирной федерации шашек (FMJD) из своей организации.
Во время снятия флага россиянка обдумывала свой ход.
Напомним, в декабре 2020-го Спортивный арбитражный суд (CAS)
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Флаг забрали с игрового стола организаторы по распоряжению президента Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольда Баньки, говорится в сообщении.
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