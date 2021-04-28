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На съездах и подъемах МКАД - проспект Дзержинского будут поэтапно закрывать движение: там ремонт
Источник материала: Tut.by
В Минске из-за дорожных работ будут поэтапно закрывать движение транспорта на съездах и подъемах МКАД — проспект Дзержинского. Об этом
Поэтапное закрытие движения транспорта на съездах и подъемах МКАД — проспект Дзержинского связано с укладкой верхнего слоя асфальта.
Ограничение начнет действовать уже сегодня, 25 апреля, и продлится до утра пятницы, 30 апреля.
Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения проявлять понимание во время ремонта. Водителям стоит заранее выбирать маршрут, чтобы избежать заторов.
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Ограничение начнет действовать уже сегодня, 25 апреля, и продлится до утра пятницы, 30 апреля.
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