На съездах и подъемах МКАД - проспект Дзержинского будут поэтапно закрывать движение: там ремонт

Источник материала: Tut.by

В Минске из-за дорожных работ будут поэтапно закрывать движение транспорта на съездах и подъемах МКАД — проспект Дзержинского. Об этом предупреждает телеграм-канал городской ГАИ.

Поэтапное закрытие движения транспорта на съездах и подъемах МКАД — проспект Дзержинского связано с укладкой верхнего слоя асфальта.

Ограничение начнет действовать уже сегодня, 25 апреля, и продлится до утра пятницы, 30 апреля.

Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения проявлять понимание во время ремонта. Водителям стоит заранее выбирать маршрут, чтобы избежать заторов.

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