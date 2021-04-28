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Кадры минских протестов и видео с Марией Колесниковой показали на концерте в Москве

28.04.2021 13:31 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Кадры минских протестов, а также видео с Марией Колесниковой, которое она записала на случай своего задержания, показали вчера на концерте в Москве. Мероприятие было организовано телеканалом «Дождь» в честь 11-летия канала.


Во время выступления Леры Яскевич на дне рождения «Дождя» показывали кадры минских протестов. Фото: скриншот видео YouTube-канал «Телеканал Дождь»

Вчера в московском клубе Adrenaline Stadium проходил «День Дождения» — концерт в честь дня рождения независимого российского телеканала «Дождь», которому исполнилось 11 лет. На мероприятии выступали Noize MC, «Дельфин» и другие артисты. Приглашена была в том числе белоруска — молодая исполнительница Лера Яскевич. «Всем привет из Минска!» — сказала Лера и спела трек Space Oddity Дэвида Боуи по-белорусски.

Во время выступления Яскевич на большом экране транслировались кадры протестов, которые прошли в Беларуси в прошлом году. В другом блоке концерта также показали отрывок из видео с Марией Колесниковой, которое она записала на случай своего задержания.


Кадр из того самого видео Колесниковой на случай задержания. Его фрагмент показали на концерте. Фото: скриншот видео YouTube-канал «Виктор Бабарико»

На концерте транслировали начало видео, где Колесникова говорит следующее: «Если вы смотрите это видео, значит, меня арестовали. Но я уверена, что мне сейчас не страшно. Надеюсь, что не страшно и вам. История о штабе Виктора Бабарико и обо всех честных людях, которые хотят перемен к лучшему, — это история со счастливым концом. Вернее, это бесконечное счастье».

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Теги: Минск
 
 
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Кадры минских протестов, а также видео с Марией Колесниковой, которое она записала на случай своего задержания, показали вчера на концерте в Москве. Мероприятие...
 
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