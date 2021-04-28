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С 1 мая повышают некоторые пенсии. Сколько составит прибавка

28.04.2021 13:31 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси с 1 мая повысят минимальные трудовые и социальные пенсии. Эти выплаты привязаны к размеру бюджета прожиточного минимума, который вырастет со следующего месяца. Уточним, что в данном случае речь не идет о повышении с мая трудовых пенсий, их в последний раз подняли с 1 декабря прошлого года (будут ли их повышать именно в мае — пока неизвестно).


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Новые размеры минимальных трудовых и социальных пенсий будут действовать до конца июля. Их пересматривают раз в квартал, они меняются вместе с бюджетом прожиточного минимума.

К примеру, социальная пенсия по возрасту увеличится с мая на 5,2 рубля — до 136,64 рубля.

Вид пенсии или надбавки с 1 мая сколько составит прибавка, рублей
социальная пенсия инвалидам 1-й группы, в том числе инвалидам с детства

300,6

 +11,44
инвалидам с детства 2-й группы

259,61

 +9,88
инвалидам 2-й группы (кроме инвалидов с детства), детям в случае потери кормильца

232,28

 +8,84
инвалидам 3-й группы

197,15

 +3,57
лицам, достигшим возраста: мужчины — 65 лет, женщины — 60 136,64 +5,2

детям-инвалидам до 18 лет при степени утраты здоровья:

первой

второй

третьей

четвертой

218,62

223,44

259,61

300,6

+8,32

+8,84

+9,88

+11,44
минимальная пенсия по возрасту (с учетом доплаты в 20% от средней зарплаты)

276,36

 +2,6

доплаты к пенсиям неработающим пенсионерам, достигшим:

75 лет

80 лет

51,24

68,32

+1,95

+2,6

С 1 мая также поднимут надбавки, повышения к пенсиям и доплаты белорусам 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и соцзащите, а также пособия по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста.

 
 
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В Беларуси с 1 мая повысят минимальные трудовые и социальные пенсии. Эти выплаты привязаны к размеру бюджета прожиточного минимума
 
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