С 1 мая повышают некоторые пенсии. Сколько составит прибавка

Источник материала: Tut.by

В Беларуси с 1 мая повысят минимальные трудовые и социальные пенсии. Эти выплаты привязаны к размеру бюджета прожиточного минимума, который вырастет со следующего месяца. Уточним, что в данном случае речь не идет о повышении с мая трудовых пенсий, их в последний раз подняли с 1 декабря прошлого года (будут ли их повышать именно в мае — пока неизвестно).



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Новые размеры минимальных трудовых и социальных пенсий будут действовать до конца июля. Их пересматривают раз в квартал, они меняются вместе с бюджетом прожиточного минимума.

К примеру, социальная пенсия по возрасту увеличится с мая на 5,2 рубля — до 136,64 рубля.

Вид пенсии или надбавки с 1 мая сколько составит прибавка, рублей социальная пенсия инвалидам 1-й группы, в том числе инвалидам с детства 300,6 +11,44 инвалидам с детства 2-й группы 259,61 +9,88 инвалидам 2-й группы (кроме инвалидов с детства), детям в случае потери кормильца 232,28 +8,84 инвалидам 3-й группы 197,15 +3,57 лицам, достигшим возраста: мужчины — 65 лет, женщины — 60 136,64 +5,2 детям-инвалидам до 18 лет при степени утраты здоровья: первой второй третьей четвертой 218,62 223,44 259,61 300,6 +8,32 +8,84 +9,88 +11,44 минимальная пенсия по возрасту (с учетом доплаты в 20% от средней зарплаты) 276,36 +2,6 доплаты к пенсиям неработающим пенсионерам, достигшим: 75 лет 80 лет 51,24 68,32 +1,95 +2,6

С 1 мая также поднимут надбавки, повышения к пенсиям и доплаты белорусам 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и соцзащите, а также пособия по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста.