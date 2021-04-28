С 1 мая повышают некоторые пенсии. Сколько составит прибавка

В Беларуси с 1 мая повысят минимальные трудовые и социальные пенсии. Эти выплаты привязаны к размеру бюджета прожиточного минимума, который вырастет со следующего месяца. Уточним, что в данном случае речь не идет о повышении с мая трудовых пенсий, их в последний раз подняли с 1 декабря прошлого года (будут ли их повышать именно в мае — пока неизвестно).
Новые размеры минимальных трудовых и социальных пенсий будут действовать до конца июля. Их пересматривают раз в квартал, они меняются вместе с бюджетом прожиточного минимума.
К примеру, социальная пенсия по возрасту увеличится с мая на 5,2 рубля — до 136,64 рубля.
Вид пенсии или надбавки
с 1 мая
сколько составит прибавка, рублей
социальная пенсия инвалидам 1-й группы, в том числе инвалидам с детства
300,6
+11,44
инвалидам с детства 2-й группы
259,61
+9,88
инвалидам 2-й группы (кроме инвалидов с детства), детям в случае потери кормильца
232,28
+8,84
инвалидам 3-й группы
197,15
+3,57
лицам, достигшим возраста: мужчины — 65 лет, женщины — 60
136,64
+5,2
детям-инвалидам до 18 лет при степени утраты здоровья:
первой
второй
третьей
четвертой
218,62
223,44
259,61
300,6
+8,32
+8,84
+9,88
+11,44
минимальная пенсия по возрасту (с учетом доплаты в 20% от средней зарплаты)
276,36
+2,6
доплаты к пенсиям неработающим пенсионерам, достигшим:
75 лет
80 лет
51,24
68,32
+1,95
+2,6
С 1 мая также поднимут надбавки, повышения к пенсиям и доплаты белорусам 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и соцзащите, а также пособия по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста.