ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Бобры решили построить плотину из оптоволокна. Для этого они оставили часть города без интернета

28.04.2021 13:33 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Бобры хулиганят. На выходных они оставили канадский городок Тамблер Ридж без интернета, а часть его жителей еще и без мобильной связи и телевидения. По всей видимости, они использовали оптоволоконный кабель для строительства своей очередной плотины. Компания — собственник кабеля заявила, что оценивает случай как «типично канадский».

Бобры входят в число национальных животных Канады, и в данном случае они продемонстрировали представителям вида Homo sapiens, кто в стране хозяин. Около четырех утра в субботу, 24 апреля, в городке Тамблер Ридж (провинция Британская Колумбия) пропал интернет. Расследование, проведенное провайдером Talus, показало, что виновниками происшествия стали именно бобры. Грызуны добрались до кабеля, проходящего на глубине около метра, прокусили во множестве мест сначала 11-сантиметровую изоляцию, а потом и сам кабель. Фрагменты собственности Talus были обнаружены на построенной недалеко бобровой плотине.

Бобры решили построить плотину из оптоволокна. Для этого они оставили часть города без интернета

В шахтерском поселке Тамблер Ридж проживает около 2 тысяч человек. Без интернета осталась около половина его населения. Кроме этого, в районе городка наблюдались перебои с мобильной связью, а у 60 человек исчез и телесигнал, утверждает Ars Technica. На ликвидацию последствий инцидента провайдеру понадобилось 36 часов круглосуточной работы в сложных условиях, ведь грунт вокруг разгромленного бобрами участка еще частично не оттаял. Представители Talus назвали случившееся «очень причудливым и типично канадским развитием событий».

Бобры решили построить плотину из оптоволокна. Для этого они оставили часть города без интернета

К новому сезону отключений горячей воды — водонагреватели в Каталоге


Водонагреватель Ariston PRO1 R 50 V 1,5K PL DRY
4 отзыва
накопительный, исполнение: стандартный, электричество, 50 л, 1.5 кВт, 54.3×45×48 см
425 р.
21 предложение
Водонагреватель Roegen RT053A
3 отзыва
проточный, исполнение: кран, электричество, 3.3 кВт
69,90 р.
11 предложений
Водонагреватель Ariston ABS BLU EVO R 30
4 отзыва
накопительный, исполнение: стандартный, электричество, 30 л, 1.5 кВт, 70 мин, 44.7×44.7×41 см
232 р.
7 предложений
Сравнить эти товары →
Все водонагреватели в Каталоге

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бобры хулиганят. На выходных они оставили канадский городок Тамблер Ридж без интернета, а часть его жителей еще и без мобильной связи и телевидения. По всей...
 
Новости дня
Новости разные
 
Во время ЧМ по шашкам в Польше убрали российский флаг
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.04.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by