Бобры решили построить плотину из оптоволокна. Для этого они оставили часть города без интернета

Источник материала: Onliner

Бобры хулиганят. На выходных они оставили канадский городок Тамблер Ридж без интернета, а часть его жителей еще и без мобильной связи и телевидения. По всей видимости, они использовали оптоволоконный кабель для строительства своей очередной плотины. Компания — собственник кабеля заявила, что оценивает случай как «типично канадский».

Бобры входят в число национальных животных Канады, и в данном случае они продемонстрировали представителям вида Homo sapiens, кто в стране хозяин. Около четырех утра в субботу, 24 апреля, в городке Тамблер Ридж (провинция Британская Колумбия) пропал интернет. Расследование, проведенное провайдером Talus, показало, что виновниками происшествия стали именно бобры. Грызуны добрались до кабеля, проходящего на глубине около метра, прокусили во множестве мест сначала 11-сантиметровую изоляцию, а потом и сам кабель. Фрагменты собственности Talus были обнаружены на построенной недалеко бобровой плотине.





В шахтерском поселке Тамблер Ридж проживает около 2 тысяч человек. Без интернета осталась около половина его населения. Кроме этого, в районе городка наблюдались перебои с мобильной связью, а у 60 человек исчез и телесигнал, утверждает Ars Technica. На ликвидацию последствий инцидента провайдеру понадобилось 36 часов круглосуточной работы в сложных условиях, ведь грунт вокруг разгромленного бобрами участка еще частично не оттаял. Представители Talus назвали случившееся «очень причудливым и типично канадским развитием событий».



