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На Волгоградской Geely отправил Skoda в ограждение, пострадал водитель

28.04.2021 13:33 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В ГАИ сообщили об аварии на улице Волгоградской в Минске. Столкнулись два автомобиля: Geely и Skoda, пострадал один из водителей. Транспортные средства получили механические повреждения. По факту ДТП уже начата дополнительная проверка.

— Сегодня около 10:10 водитель автомобиля Geely двигался по улице Волгоградской со стороны улицы Кнорина в направлении Логойского тракта. По предварительной информации, при перестроении он не убедился в безопасности выполняемого маневра и столкнулся с попутным автомобилем Skoda. После этого Skoda выехала за пределы проезжей части, наехала на бордюрный камень и металлическое ограждение, — рассказала старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Первомайского РУВД Минска Ирина Кавецкая.

В результате ДТП пострадал водитель Skoda, он доставлен в больницу.

На Волгоградской Geely отправил Skoda в ограждение, пострадал водитель

Госавтоинспекция напоминает, что при перестроении водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся попутно, без изменения их направления движения. При одновременном перестроении транспортных средств, движущихся попутно, водитель должен уступить дорогу транспортному средству, находящемуся справа.

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Теги: Минск
 
 
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В ГАИ сообщили об аварии на улице Волгоградской в Минске. Столкнулись два автомобиля: Geely и Skoda, пострадал один из водителей. Транспортные средства получили...
 
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