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Романчук: Угроза срыва поставок на «Нафтан» может убедить Лукашенко сесть за стол переговоров

28.04.2021 13:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Властям нужно освобождать политзаключенных, иначе экономику ждет серьезный урон, заявил «Белорусскому партизану» руководитель научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук.

Романчук: Угроза срыва поставок на «Нафтан» может убедить Лукашенко сесть за стол переговоров
– Reuters сообщает, что российские нефтяные компании могут прекратить поставки на «Нафтан» из-за санкций США. Как это скажется на белорусской экономике? Выручка «Нафтана» по итогам 2020 года составила 6,52 млрд рублей, но чистая прибыль – 4,4 млн рублей.

– Главный момент здесь в большой доле «Нафтана» в экспортной выручке и в уплачиваемых им в бюджет огромных налогах. Такого рода запреты будут означать для белорусской экономики очень серьезные последствия. 

Не только названные в СМИ крупные российские компании («Роснефть» и «Сургутнефтегаз» – прим. БП), но и любые другие не захотят иметь дело с белорусами, т.к. санкции будут угрожать и им, а это серьезное дело. Ни одна компания, которая так или иначе работает с внешним миром, не хочет подпадать под санкции.

– Какие пути выхода есть для белорусских властей в этой ситуации?

– Думаю, эти ограничения будут одними из самых убедительных аргументов, которые могут посадить Лукашенко за стол переговоров. 

Выход ведь из этой ситуации простой: нужно освобождать политзаключенных, садиться за стол переговоров и договариваться о проведении новых президентских выборов. Об этом собственно все и говорят: и большая половина белорусов, и ОБСЕ, и Совет Европы, и весь мир. 

Нужно остановить политические репрессии и гуманитарную катастрофу и послушать наконец голос белорусского народа.

– Насколько все-таки вероятным вы считаете сценарий отказа российских компаний от поставок на «Нафтан»? Может быть Кремль попросить их поддержать Беларусь и они послушаются?

– Россия и сама находится под разными санкциями. Брать на себя еще дополнительные? Трудно сказать, какое желание окажется сильнее. Возможны самые разные варианты: желание зарабатывать и дальше и одновременно поджать белорусскую сторону, желание сделать «схематоз», или желание объединиться и вместе дать бой проклятым американским империалистам.  
 
 
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Властям нужно освобождать политзаключенных, иначе экономику ждет серьезный урон, заявил «Белорусскому партизану» руководитель научно-исследовательского центра...
 
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