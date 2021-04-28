Беларусь получила от Евросоюза гуманитарный груз для борьбы с COVID-19

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минск доставлен гуманитарный груз для борьбы с COVID-19. Страновой офис ВОЗ поставил оборудование для лечения и диагностики заболевания на общую сумму 850 000$, передает «МИР 24».

Кроме того, поступили кислородные маски, концентраторы О2 и экспресс-тесты для диагностики COVID-19. В ближайшее время груз будет распределен по медучреждениям страны. Эта помощь предоставлена в рамках проекта «Солидарность во имя здоровья». Он был создан при финансовой поддержке Европейского союза.

«Я думаю, что COVID-19 не знает границы. Поэтому нам надо помочь. У нас могут быть разногласия по поводу политики, но я думаю, что это очень важно. Это второй пакет, а будет еще и третий. Мы только вместе можем бороться против этого вируса», – заявил посол ЕС в Республике Беларусь Дирк Шубель.

В рамках проекта гуманитарная помощь уже была доставлена в шесть стран, включая Беларусь.