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Беларусь получила от Евросоюза гуманитарный груз для борьбы с COVID-19
28.04.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минск доставлен гуманитарный груз для борьбы с COVID-19. Страновой офис ВОЗ поставил оборудование для лечения и диагностики заболевания на общую сумму 850 000$, передает «МИР 24».
Кроме того, поступили кислородные маски, концентраторы О2 и экспресс-тесты для диагностики COVID-19. В ближайшее время груз будет распределен по медучреждениям страны. Эта помощь предоставлена в рамках проекта «Солидарность во имя здоровья». Он был создан при финансовой поддержке Европейского союза.
В рамках проекта гуманитарная помощь уже была доставлена в шесть стран, включая Беларусь.
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Эта помощь предоставлена в рамках проекта «Солидарность во имя здоровья». Он был создан при финансовой поддержке ЕС.
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