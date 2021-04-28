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Это позор: принц Гарри не прилетит на открытие памятника принцессе Диане

28.04.2021 13:55 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Принц Гарри не сможет приехать в Британию этим летом и присутствовать на открытии памятного мемориала покойной матери: у герцога наметились другие планы.

© AFP 2020 / MICHELE SPATARI
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В начале весны источники сообщили, что Гарри намеревается прилететь в Лондон в июне. Он, так же, как и его брат Уильям, должен был посетить открытие мемориала в честь принцессы Дианы. Но Гарри пришлось приехать домой раньше на похороны дедушки, а после вернуться к  Меган Маркл, проигнорировав день рождения королевы.

Теперь же в зарубежной прессе появилась новая информация о следующем визите принца в Британию: об этом сообщил источник издания Express.

По словам эксперта Рассела Майерса, герцог не собирается прилетать на родину и пропустит открытие памятника в честь Дианы. И на это есть веская причина - подготовка к рождению второго ребенка и роды Меган Маркл, которые намечены на начало лета.

"Мы увидим, как статую леди Ди открывают Уильям и Кейт. Это будет настоящий позор", - процитировало издание слова эксперта, который уверен, что поступок Гарри поставит окончательную точку в его отношениях со страшим братом.

Напомним, что памятник "народной принцессы" изготавливали с 2017 года, к работе привлекли ведущих скульпторов и творцов.

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Планы мятежного герцога постоянно меняются: на этот раз он отказался приезжать в Лондон летом и источники уже озвучили причину.
 
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