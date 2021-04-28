ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

За последние три ночи в Беларуси зафиксировано 10 температурных антирекордов

28.04.2021 14:01 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Десять температурных антирекордов зафиксировано на белорусских метеостанциях за последние три ночи (26—28 апреля), свидетельствует проведенный БелаПАН сравнительный анализ оперативных и архивных данных Белгидромета на погодном ресурсе meteoinfo.by.

За последние три ночи в Беларуси зафиксировано 10 температурных антирекордов
Фото pixabay.com

26 апреля новые локальные минимумы были отмечены в Брагине — 4,3 градуса мороза (было минус 4 в 2003 году) и Мстиславле — 2 градуса ниже нуля (минус 0,4 в 2020-м).

27 апреля были переписаны экстремумы в Мстиславле — минус 0,9 градуса (минус 0,1 в 2020-м) и Волковыске — минус 2,4 (минус 2,2 в 1997-м). Повторен антирекорд 24-летней давности в Пинске (минус 2,5 градуса).

28 апреля отмечено шесть рекордов холода: в Ганцевичах — минус 3,9 (минус 3,1 в 2004-м), Высоком — минус 2,6 (минус 1,3 в 1984-м), Лельчицах — минус 2,4 (минус 2,1 в 2004-м), Житковичах — минус 2,3 (минус 2,2 в 2004-м), Барановичах — минус 2 (минус 1 в 1972-м) и Волковыске — минус 1,9 (минус 1 в 1984-м).

С 29 апреля синоптики прогнозируют постепенное повышение температуры. Год назад в это время, как свидетельствуют архивные данные, тоже было холодно, с ночными заморозками.

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Десять температурных антирекордов зафиксировано на белорусских метеостанциях за последние три ночи (26—28 апреля), свидетельствует проведенный БелаПАН...
 
Новости дня
Новости разные
 
Вот на сколько в Сети за три месяца скинули в цене флагманы Samsung
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.04.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by