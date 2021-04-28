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МВД признало телеграм-чат «Лида 97%» экстремистским
Источник материала: Навiны
Телеграм-чат «Лида 97%» признан экстремистским. Такое решение принял 27 апреля суд Лидского района на основании материалов главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией.
Как сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, «в сообществе систематически размещались оскорбления представителей правоохранительных органов, госслужащих и членов их семей»: «Также для дестабилизации общественно-политической ситуации в Беларуси участники регулярно призывали к массовым беспорядкам, уличным протестам, хулиганствам, вандализму, сопротивлению милиционерам, блокированию движения на автомобильных и железных дорогах».
«Теперь за публикацию (репост) информации из указанного интернет-ресурса предусмотрена административная ответственность и наказание вплоть до ареста», — отметила Чемоданова.
Ранее экстремистскими
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Телеграм-чат «Лида 97%» признан экстремистским. Такое решение принял 27 апреля суд Лидского района на основании материалов главного управления по борьбе с...
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