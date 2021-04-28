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Биржа: доллар и евро упали на торгах 28 апреля

28.04.2021 14:01 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Американская и европейская валюты, несмотря на рост в начале торгов, свои позиции сегодня сдали.

Биржа: доллар и евро упали на торгах 28 апреля

Доллар потерял 0,0013 пункта и завершил свою сессию на рубеже 2,5633 белорусского рубля, а евро на 0,0011 пункта — 3,0939 белорусского рубля.

А вот российская валюта подросла на 0,0029 пункта — 3,4213 белорусского рубля за 100 российских.

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Теги: Курсы валют
 
 
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Американская и европейская валюты, несмотря на рост в начале торгов, свои позиции сегодня сдали.
 
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