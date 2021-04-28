Женщина приехала проходить техосмотр и перепутала педали на линии. В общем, техосмотр пока не актуален

Источник материала: Onliner

О по-настоящему курьезном ДТП рассказали в ГАИ Брестской области. Вчера, 27 апреля, в 10:40 женщина на Renault приехала на диагностическую станцию проходить техосмотр. Въехала на линию, а затем все пошло наперекосяк.

— 49-летняя водитель автомобиля Renault, находясь на линии прохождения техосмотра, по предварительной информации, перепутала педали газа и тормоза, после чего автомобиль начал движение и совершил наезд на закрытые роллетные ворота, — рассказали в Госавтоинспекции.

Выехав на улицу, Renault столкнулся со стоящим автомобилем Chrysler, но и после этого продолжил движение — совершил наезд на фасад здания, затем откатился назад и остановился.

В дорожно-транспортном происшествии, как сообщается, никто не пострадал.

















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