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Цыганкоў: «Надта відавочныя былі паралелі»

28.04.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Вядомы журналiст – пра страшныя ўрокі гісторыі.

– Па адным з каналаў ідуць фільмы расейскага аўтора Леаніда Млечына пра гісторыю. Учора паказвалі пра Гебельса і мне раптам захацелася сесьці і занатоўваць – надта відавочныя былі паралелі, – пiша Вiталь . – Я знайшоў фільм на Юцюбе і выпісаў дакладныя цытаты.

«Немцы ежедневно слышали, что они в кольце врагов…»

«Пропагандисты Геббельса получали ясные указания. Восхвалять нынешний период как высший в истории страны. Клеймить США как империалистическую державу, которая вешает негров и эксплуатирует остальной мир».

«Они не могли не верить Геббельсу. Иначе бы им пришлось признать реальность, что они живут в преступном государстве, которое сами создали, и что они соучастники преступлений».

«Геббельс писал – «Народные массы гораздо примитивней, чем мы себе представляем. Исходя из этого, пропаганда должна оставаться простой и однообразной».

І вось мая любімая. Пасьля сваёй славутай прамовы у лютым 1943-га, дзе ён заклікаў немцаў да татальнай вайны, і натоўп у экстазе крычаў «так» на кожную ягоную фразу: «В дневнике самодовольный Геббелсь записал – «Идиоты. Если бы я сказал им, что надо прыгнуть с третьего этажа, они бы послушались».

Фільм можна пабачыць на Юцюбе пад назвай «Непревзойденный мастер пропаганды, как создать идеал – Геббельс 1-я серия – Л. Млечин «Вспомнить всё».

 
 
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Вядомы журналiст – пра страшныя ўрокі гісторыі.
 
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