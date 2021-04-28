«Ирония в том, что на американские санкции против Беларуси первыми отреагировали россияне»

Источник материала: Салiдарнасць

Телеграм-канал Письма к дочери – об угрозе прекращения поставок российской нефти на «Нафтан из-за санкций США





Фото БЕЛТА

– Есть, конечно, некоторая ирония в том, что на американские санкции первыми отреагировали российские компании . Ну, тут что сказать? Дружба дружбой, а подхватить дурную болезнь никому не хочется…

«Нафтан» перерабатывает в месяц 700 000 тонн нефти, а экспортирует примерно 400 000 тонн нефтепродуктов. Заменить российскую нефть для завода будет, мягко говоря, проблематично. Потому что азербайджанская нефть до «Нафтана» не дотянется, а норвежская вряд ли пойдет туда, откуда хочет сбежать даже российская.

Можно было бы попробовать договориться с Венесуэлой, им-то точно уже все равно, но с Венесуэлой еще за прошлую диверсификацию поставок до конца не расплатились, так что это не вариант. Еще, можно отправить на «Нафтан» белорусскую нефть.

Но, во-первых, это 140 000 тонн против 700 000, которые нужны заводу, а во-вторых, тогда же не останется нефти, чтобы ее экспортировать (50–60 миллионов долларов в месяц).

Средняя месячная цена экспорта нефтепродуктов с завода – примерно 160 миллионов долларов. Экспортные пошлины на нефтепродукты (еще на калий, конечно) по нынешним временам – основной источник валюты для выплат по внешнему долгу. (Потому что перехватить не у кого, а изобилия валюты в стране не наблюдается).

Так что, при всем сочувствии к «Нафтану», не проблемы «Нафтана» будут волновать белорусские власти в первую очередь. Потому что проблемы «Нафтана» немедленно аукнутся некоторыми сложностями с резервами Нацбанка

Конечно, белорусские власти сейчас попробуют что-нибудь придумать. Ну, мало ли. Вдруг российское начальство решит пожертвовать «Роснефтью» ради союзника, к которому тянутся окровавленные щупальца мировой закулисы. Ну, или найдут какие-нибудь компании, которых не так жалко. Они, конечно, потребуют сотню мелких услуг за каждый скормленный углеводородный витамин (в смысле, маржа прибыли сильно сократится), но белорусские власти не в том уже положении, чтобы привередничать.

Но главная проблема для белорусских властей – не лишение «Нафтана» российской нефти, не сложности с выплатами по валютным долгам и не сокращение резервов Нацбанка. Тут, как водится, косвенные последствия хуже прямых, хоть косвенные, может, и не сразу проявятся.

Колебания российских компаний создают опасный прецедент и показывают дурной пример окружающим. Надо понимать, что попавшие под санкции белорусские предприятия начнут сейчас стремительно терять клиентов и партнеров. И даже если какие-то поставки нефти на «Нафтан» возобновятся, то может обнаружиться, что заводу будет некому продавать свой бензин.

Потому что за два месяца этого года из 1,7 миллиона тонн нефтепродуктов два белорусских завода продали в ЕС и Украину полтора миллиона. И при всей незаменимости белорусской промышленности в структуре мировой экономики, я что-то думаю, что под угрозой американских санкций западные партнеры все-таки постараются найти способ, чтобы как-то ее заменить.

Так что, пока в мире своих иллюзий белорусские власти ущемляют супостатов избавляясь от пустых баночек Nivea, грубая реальность наносит ответный удар.

Маненок: что будет делать «Нафтан», если «Роснефть» и «Сургутнефтегаз» откажутся поставлять нефть из-за американских санкций