Источник материала: АФН

В мае в Telegram появятся групповые видеозвонки. Об этом сообщил Павел Дуров в своем канале.

«В мае мы добавим в наши голосовые чаты поддержку видео, что сделает Telegram мощной платформой для групповых видеозвонков. Демонстрация экрана, шифрование, шумоподавление, поддержка настольных компьютеров и планшетов — всё то, без чего невозможно представить современную программу для видеоконференций, но с пользовательским интерфейсом, скоростью и шифрованием Telegram», - написал Дуров.