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В мае в Telegram появятся групповые видеозвонки

28.04.2021 14:23 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

В мае в Telegram появятся групповые видеозвонки. Об этом сообщил Павел Дуров в своем канале.

«В мае мы добавим в наши голосовые чаты поддержку видео, что сделает Telegram мощной платформой для групповых видеозвонков. Демонстрация экрана, шифрование, шумоподавление, поддержка настольных компьютеров и планшетов — всё то, без чего невозможно представить современную программу для видеоконференций, но с пользовательским интерфейсом, скоростью и шифрованием Telegram», - написал Дуров.

 
 
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В мае в Telegram появятся групповые видеозвонки. Об этом сообщил Павел Дуров в своем канале.
 
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