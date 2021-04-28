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Минобороны РФ создаст управление по вопросам развития искусственного интеллекта

28.04.2021 14:23 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Министерство обороны России создаст управление по вопросам развития искусственного интеллекта. Об этом заявили члены Военно-промышленной комиссии во время посещения конструкторского бюро компании «Сухой».

На базе предприятия представители ведомства провели расширенное заседание рабочей группы по проблемам развития комплексов с беспилотными летательными аппаратами двойного назначения. Они обсудили с производителями вопросы интеллектуализации БЛА и их группового использования.

Крупнейшие компании-разработчики, входящие в состав рабочей группы, продемонстрировали представителям Минобороны свои последние достижения в области беспилотных технологий. Они заявили, что разработанный ими искусственный интеллект можно внедрять как в военную, так и в технику двойного назначения.

Компания «Сухой» также показала членам комиссии стенды с тестовыми испытаниями военных беспилотников, которые совершают полеты в полностью автоматическом режиме.

 
 
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Министерство обороны России создаст управление по вопросам развития искусственного интеллекта. Об этом заявили члены Военно-промышленной комиссии во время...
 
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