ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Беларусь возвращается долгожданное тепло

28.04.2021 14:33 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Прогнозируется переменная облачность, осадков почти не будет.



Теплая погода возвращается в Беларусь. Так, 29 апреля в некоторых районах будет до +18°С. Об этом сообщили в Белгидромете.

В четверг прогнозируется переменная облачность, осадков почти не будет, только во второй половине дня по западу республики пройдут небольшие кратковременные дожди.

Кроме того, ночью и утром в некоторых районах ожидается слабый туман. Ветер будет южный, юго-восточный 3-8 м/с, днем местами порывы до 12 м/с.

Ночью столбики термометров покажут от -2°С до +4°С. Днем будет по-весеннему тепло: от +11°С по северо-востоку до +18°С по юго-западу страны.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Прогнозируется переменная облачность, осадков почти не будет.
 
Новости дня
Новости разные
 
В мае в Telegram появятся групповые видеозвонки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by